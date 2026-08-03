La fuerte confesión de Ángela Torres sobre Rusherking: “Me hizo...”

Ángela Torres participó como invitada en el primer concierto de Rosalía en el Movistar Arena el pasado 1 de agosto. En el marco del segmento Confesionario del Lux Tour, la cantante argentina compartió detalles sobre una relación de dos años que mantuvo en el pasado. Antes de comenzar su relato, la artista española la animó al decirle que "Hay algo que llevas en el pecho y tienes ganas de sacártelo hoy".

La joven inició su descargo explicando el impacto de ese vínculo en su personalidad. Al respecto, Torres señaló que "Vengo a contarte sobre alguien con quien salí que me hizo perder mi 'muchosidad'. Entre mis amigas decimos que la 'muchosidad' es lo que te hace ser quien sos, lo que te hace ser auténtica y brillar con tu brillo propio. Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma".

Además, describió la dinámica de aislamiento que vivía al afirmar que "Teníamos muchos problemas. Uno de ellos, y el que más me lastimaba, era que no me quería hacer parte de nada en su vida. Y salimos años. No quería invitarme con sus amigos, no me quería invitar de fiesta. Solo quería que nos viéramos solos, en su departamento".

Ante la revelación, Rosalía respondió con un "¡Qué boludo!", mientras el público presente manifestaba su rechazo al exnovio. Ángela recordó una situación puntual que le causaba dolor vinculada a un grupo musical. Sobre esto, relató que "Él siempre iba a ver a un grupo de artistas que a mí me apasiona. Le decía: 'Invitame, quiero compartir con vos'. Cindy Cats. Y él me decía que no, que tenía que conseguir las entradas por mi cuenta y que no me iba a agregar a su lista de invitados".

Sin embargo, la historia concluyó con un giro positivo para la cantante. "Pero las vueltas de la vida... esta historia tiene final feliz porque hace poco este grupo de artistas que tanto admiraba me invitó a cantar con ellos. ¿Y sabés quién estaba ahí mirando desde la platea? Mi perla", contó entre risas. Antes de retirarse, dejó un mensaje para la audiencia al asegurar que "Nunca tienen que dejar de ser ustedes mismos y menos por un hombre".

Para cerrar el momento, Rosalía se dirigió al antiguo compañero de Torres con una fuerte reflexión. "Ay, no, esto es muy fuerte... Esta perla en cuestión tenía un diamante y no se enteró. Tuvo que verte brillando para darse cuenta, el muy pelotudo. Gracias por venir a confesarte... Mírala mejor, hombre", sentenció la estrella internacional.