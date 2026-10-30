Cande Tinelli reveló cómo es Marcelo Tinelli en su rol de suegro y aseguró que, aunque intenta mostrarse relajado, puede ser celoso con las parejas de sus hijas.

La influencer habló durante una emisión de Dale Match, por Infobae en Vivo, junto a Baulo, Carito Muller, Anita Martínez y Diego Castro. La conversación surgió cuando le preguntaron al conductor por su vínculo con los novios de sus hijas.

“Papá la juega relajado, pero es un poco celoso”, afirmó Cande.

Marcelo Tinelli negó ser una persona celosa y explicó que siempre buscó acompañar a las parejas de sus hijas. “Nunca fui una persona celosa. En algún momento yo decía: ‘ay, soy muy celoso de mis hijas’, pero uno quiere lo mejor”, sostuvo.

Sin embargo, Cande recordó una situación que, según relató, dejó expuesta la particular reacción de su padre. La artista contó que un exnovio había sufrido un accidente con un cuatriciclo en Punta del Este y que el joven no era del agrado de Marcelo.

“Yo tuve un novio que se mató en Punta del Este con un cuatriciclo y le caía mal a él”, relató. Luego reconstruyó el momento en que el joven llegó lastimado: “Vino el chabón con toda la sangre en la oreja, todo, y papá le dijo tipo, ‘salí’, ‘¿cómo está el cuatriciclo?’”.

Marcelo intentó matizar el relato de su hija. “No, pará, no vino todo hecho percha el novio, sino no”, respondió. Cande, sin embargo, insistió: “Pa, tenía la oreja toda para afuera y vos estabas mirando el cuatriciclo”.

Entre risas, el conductor aseguró que siempre acompañó a las parejas de sus hijos. “Pero siempre fui muy acompañador de todos los novios”, afirmó. También reconoció que tiene poca paciencia, aunque aclaró que esa característica no se aplica a su rol como suegro.

“Tengo poca paciencia, es verdad. Para algunas cosas tengo poca paciencia”, explicó. Y agregó: “No, ahí tengo mucha paciencia, al contrario”.

Durante la charla, Cande bromeó con la imagen que su padre construyó frente a las parejas de sus hijos. “Que a él lo pone en un lugar de Sai Baba”, dijo.

Tinelli tomó la comparación con humor y respondió: “Yo soy un Sai Baba de las parejas de mis hijos. Abrazo el casamiento, abrazo la separación, abrazo la de estar sola, abrazo estar en pareja, abrazo mucho. Soy como un gran abrazador de situaciones”.

La artista también se refirió a la imagen que quedó de la familia a partir del reality Los Tinelli. “Posta que con el reality quedamos como unas malditas y la verdad que no. Siempre lo dejamos que haga lo que quiera, que sea feliz”, sostuvo.

La conversación incluyó además referencias al viaje de Marcelo a Perú y a su vínculo con Milett Figueroa. Cande afirmó que su padre disfrutó la experiencia: “Él la pasó bomba en Perú. Le encantó estar en Perú”.

Hacia el final, la influencer recordó con cariño la relación de Marcelo con Momi Giardina. “Me encantaba, la verdad”, comentó al referirse a esa etapa de la vida sentimental de su padre, vinculada con el paso del conductor por Canta Conmigo Ahora en 2022.