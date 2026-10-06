La fuerte confesión de una famosa: "Tengo más familiares arriba que abajo"

En una charla sincera transmitida por Blender, Marta Fort abrió su corazón para reflexionar sobre la muerte y la posibilidad de que exista la reencarnación. La joven compartió su punto de vista espiritual y dejó en claro que no concibe el fin de la vida como un cierre absoluto.

Al abordar la posibilidad de una existencia posterior, Marta Fort aseguró que "Hay algo después de la muerte, no puede ser que te morís y no pase más nada. Yo creo que sí hay algo, que hay gente que puede elegir reencarnar y otra que elige descansar en el cielo".

La heredera continuó analizando qué rumbo tomaría al momento de dejar este plano terrenal. Según comentó durante la entrevista, su elección dependería enteramente del destino que hayan tomado sus afectos más cercanos para poder reunirse nuevamente con ellos.

En esa misma línea, profundizó sobre su postura al señalar que "Yo elegiría depende lo que hayan elegido mis allegados, me enteraré después de la muerte. Si puedo elegir descansar con ellos, descansaré con ellos", expresando así la importancia que le otorga a sus círculos afectivos.

Para finalizar su testimonio, la hija del recordado empresario cerró la conversación con una oración que condensa el impacto de las pérdidas a lo largo de sus años: "Tengo más familiares arriba que abajo", demostrando el peso emocional que mantiene con sus seres queridos fallecidos.