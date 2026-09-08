La fuerte decisión de Luck Ra contra las hijas de La Joaqui tras separarse

Nuevos detalles salieron a la luz sobre la conflictiva separación entre Luck Ra y La Joaqui, luego de que Yanina Latorre revelara en SQP por América la drástica postura tomada por el cantante, la cual afectó de forma directa la dinámica familiar y el cuidado de las hijas de la artista.

La ruptura de los músicos quedó envuelta en escándalos mientras crecen las versiones sobre los motivos del final. Según relató la panelista, la primera medida concreta adoptada por el cuartetero involucró a la persona encargada de la asistencia del hogar. "Lo primero que hizo Luck Ra fue sacarle la empleada que le cuidaba a sus hijas", afirmó Yanina Latorre durante la emisión televisiva.

Asimismo, la periodista detalló las actitudes y posturas del entorno del músico durante el noviazgo, incluyendo situaciones vinculadas a Tuli Acosta. "Él sentía que ella lo hacía quedar como un virgo, ya que es un cuartetero y no quería mostrar una imagen con las nenas", sostuvo la panelista. A su vez, agregó que el joven realizaba reuniones donde invitaba a la bailarina y que allegados le recomendaban a la cantante prestar atención a lo que sucedía.

La relación entre el músico y Tuli Acosta se ubicó en el centro de la polémica. Pese a que el cantante negó la existencia de un vínculo sexual, los rumores persistieron. La propia bailarina habló públicamente para desmentir haber sido la tercera en discordia, aunque un amigo cercano a la intérprete salió a responderle con duras acusaciones asegurando conocer hechos que contradicen ese relato.

El conflicto sumó otro punto de fricción vinculado a la presencia digital de las menores. "No quiere bajar las fotos con las nenas de La Joaqui. No quiere verlas expuestas. Él dijo que las iba a bajar por vía legal, la guerra es total. Ahora están bloqueados", aseguró la conductora. De esta manera, el enfrentamiento entre los protagonistas suma un capítulo judicial y permanece sin vías de resolución.