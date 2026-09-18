El esperado enlace matrimonial entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel ya comenzó a revelar sus primeros detalles organizativos tras salir a la luz el diseño de la tarjeta de invitación, la cual destaca por incluir una flor azul elegida especialmente por la cantante. El evento está programado para llevarse a cabo el sábado 19 de diciembre a las 21 en el complejo Dok Haras, situado en Exaltación de la Cruz, y reunirá a un aproximado de 300 asistentes entre familiares, allegados y personalidades del ambiente artístico.

Entre las figuras confirmadas para la celebración aparece el nombre de Emilia Mernes, lo que provocó asombro debido a las versiones de distanciamiento que circularon durante los últimos meses y que habrían quedado resueltas tras una conversación privada. La periodista Pilar Smith detalló al respecto: "Está invitada Emilia y Duki, me lo confirman allegados a Tini. Que se amigaron". En contraposición a este acercamiento, la panelista aclaró que Lizardo Ponce no formará parte de la nómina de presentes por determinación de la propia novia.

Las interacciones en las plataformas digitales reflejan este nuevo panorama entre las partes involucradas. La panelista también sumó como dato: "De Paul sigue a Emilia, Emilia sigue a De Paul y a Tini. Esto demuestra que hay un acercamiento. Tini no la sigue, pero es inminente. Aparentemente, esto no fue el problema".

Las especulaciones previas sobre el quiebre de la amistad incluían versiones sobre un supuesto intento de acercamiento de la novia de Duki hacia la pareja de la cantante, una fotografía publicada junto al padre del futbolista en medio de un conflicto económico familiar y acusaciones cruzadas sobre la contratación de bailarinas o la divulgación de confidencias personales. Esta serie de rumores cobró mayor fuerza luego de las declaraciones del periodista Gustavo Méndez.

Frente a la repercusión de estos trascendidos, el equipo de representación de la artista entrerriana difundió un comunicado para desmentir los señalamientos. En el texto, manifestaron: “El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”.

En el mismo documento, los representantes exigieron rigor informativo al expresar: “Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”.

Asimismo, la comunicación oficial apeló a la ética periodística señalando: “La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”. Por último, el entorno de la intérprete concluyó el mensaje con un reconocimiento: “Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.