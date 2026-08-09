La fuerte decisión que tomó Lionel Messi tras el último adiós a su papá

Luego de despedir a Jorge Messi en una ceremonia íntima este domingo 9 de agosto de 2026, el capitán de la selección argentina tomó la determinación de no regresar de inmediato a sus compromisos habituales.

A pesar de que su avión personal partió sin pasajeros desde el aeropuerto, el futbolista eligió quedarse en el país para atravesar el proceso de duelo rodeado de sus seres queridos y afectos más cercanos.

La ceremonia de último adiós finalizó durante la mañana bajo un fuerte operativo de seguridad que custodió la salida de la familia del predio según informaron diversos medios. Jorge Messi representó una figura fundamental en la trayectoria del deportista, cumpliendo un rol central desde sus inicios en Rosario hasta su consolidación en el fútbol de Europa.

La noticia del fallecimiento generó una fuerte repercusión en el ámbito público, donde diversas personalidades y 10 de las figuras más reconocidas del espectáculo manifestaron su apoyo a través de redes sociales. Por el momento, el jugador permanece en territorio argentino sin una fecha definida para retomar su rutina profesional en Estados Unidos mientras prioriza el acompañamiento familiar en este difícil contexto.