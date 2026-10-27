La fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos con la China Suárez

Benjamín Vicuña se ubicó nuevamente en el foco mediático tras la difusión de versiones que apuntaban a un posible malestar con la actriz Eugenia la China Suárez por la escolarización de los hijos que comparten. Frente a este panorama, cobraron fuerza sus declaraciones acerca de los desafíos de la paternidad y la necesidad constante de mantenerse cerca de sus pequeños a pesar de las altas exigencias laborales cotidianas.

Durante su participación en el programa chileno Vértigo, el intérprete Benjamín Vicuña detalló la manera en que organiza sus rutinas familiares y dejó en claro que la presencia diaria en el desarrollo de sus niños constituye una prioridad absoluta que no admite ningún tipo de concesiones ni negociaciones en su agenda habitual.

"Los que somos padres sabemos que hay una necesidad de estar cerca de ellos, en el día a día, y creo que con eso no se transa", sostuvo el actor en el programa chileno Vértigo.

Asimismo, el artista explicó que sus múltiples viajes de trabajo lo obligan a reestructurar continuamente su agenda personal para evitar ausentarse por periodos prolongados de su hogar. Reconoció que no existe una receta perfecta para gestionar el tiempo, pero remarcó que busca viajar con frecuencia para no perder el contacto cotidiano con su núcleo familiar.

"Lo manejo igual que todos los padres, reinventándome, buscando posibilidades. Con respecto a los tiempos, yo busco la manera de volver después de 12 días a mi casa. Puedo ir y venir pero creo que no hay ninguna fórmula", contó.

En ese marco, remarcó la trascendencia de conservar un canal de comunicación fluido y respetuoso con las madres de los chicos. A pesar de las separaciones de pareja, señaló que el rol y la responsabilidad compartida durante la crianza deben sostenerse firme con el paso de los años sin importar los contextos individuales.

"Hay que tratar de tener un buen diálogo con las madres de mis hijos, entender que la crianza, más allá de que uno esté separado, perdura", expresó.

Sin mencionar de forma explícita a Eugenia la China Suárez ni referirse puntualmente al conflicto escolar que circuló en los medios, el actor enfocó sus conceptos en la necesidad de anteponer el desarrollo armónico de los niños por sobre cualquier diferencia o contrapunto personal entre las partes involucradas.

"Hay que buscarle la vuelta por el bienestar de los niños, lo básico y lo más importante es el bienestar de los niños, más allá de los problemas de los adultos", concluyó.