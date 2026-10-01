La fuerte interna de Marcelo Tinelli, Juanita y su familia en pleno reality

Las grabaciones de la nueva entrega de Los Tinelli sumaron un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones emitidas en Puro Show por Angie Balbiani. La panelista detalló cómo el imprevisto llamado de Juanita Tinelli alteró la dinámica de trabajo de Marcelo Tinelli y todo el equipo de producción. Según relataron los testigos del rodaje, una situación vinculada a las amenazas recibidas por la joven obligó a frenar las actividades durante dos días.

Frente a este panorama, el equipo de producción decidió adaptar los libretos para incorporar los hechos reales a la trama principal. Balbiani remarcó el manejo que tuvo la plataforma al señalar que "las amenazas de Juana no estaban estipuladas, los sorprendió en pleno rodaje y modificó el guión. Amazon decidió utilizar el material, la cuidaron mucho y esperaron porque les servía". El trabajo de adaptación requirió un esfuerzo importante para mantener a la protagonista dentro del proyecto.

La convivencia en la residencia familiar se vio resentida por las opiniones contrapuestas que expresaron las hermanas mayores hacia la conducta de la joven y hacia Paula Robles. Asimismo, se mencionaron los momentos en que la joven debió recurrir a asistencia profesional para sobrellevar la presión.

Balbiani recordó también el impacto que tuvo el conflicto epistolar al afirmar que "cuando Juana hace esa famosa carta contra Marcelo, la familia estaba grabando en el Uruguay y tuvieron que suspender todo para que él pudiera recuperarse anímicamente".

El testimonio brindado busca despejar las dudas que surgieron entre los espectadores sobre la autenticidad de las discusiones puestas en pantalla. Con estas revelaciones se busca desmentir las versiones que señalaban que los cruces entre los integrantes de la familia respondían a una simple estrategia publicitaria.