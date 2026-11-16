La fuerte noticia sobre Mirtha Legrand tras sufrir problemas de salud

El futuro laboral de Mirtha Legrand y de su nieta Juana Viale sufrió un cambio drástico luego de los difíciles meses que atravesó la histórica conductora. Tras sufrir una neumonía bacteriana que derivó en dos internaciones, siendo la segunda un episodio realmente delicado por el cual se llegó a pedir una cadena de oración, la diva logró recuperarse gracias a que los médicos hallaron la bacteria y aplicaron la medicación exacta.

Con el objetivo de preservar su bienestar y evitar cualquier tipo de exposición a situaciones de riesgo, el entorno más cercano de la Chiqui resolvió que no regrese a la pantalla chica. Esta determinación familiar no solo implica su alejamiento de los estudios de grabación, sino que también suspende su habitual presencia en la temporada de verano, donde solía recorrer distintos teatros para brindar su apoyo a los elencos.

La periodista Maru Leone brindó detalles sobre esta situación en el ciclo Implacables y ratificó el cese de actividades para ambas conductoras. “Mirtha, a modo atípico de lo que venía pasando en otras temporadas está confirmado que terminan en diciembre, ni Juana ni ella van a hacer temporada. Su nieta se va a tomar vacaciones de verano y ella no va de un teatro a otro, como hace siempre, dando una suerte de bendición a las obras”, detalló la panelista.

Por su parte, Susana Roccasalvo analizó el panorama de la diva de los almuerzos y dejó abierta la posibilidad de que viaje a la costa atlántica únicamente para descansar, teniendo en cuenta que en febrero cumplirá 100 años. “Mirtha cumple los cien años en febrero, y creo que puede a llegar a ir a Mar del Plata, pero en modo descanso. Por otro lado, ayer debutó en eltrece, en su horario, Moldavsky y Toto Kirzner…así que ese horario ya no está más”, explicó la conductora.

En efecto, la grilla de El Trece ya ocupó la franja de las 21.30 con el estreno de este nuevo ciclo encabezado por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner, el cual cosechó muy buenos resultados en su debut. De esta manera, la continuidad de Mirtha Legrand en la televisión queda limitada a la posible realización de un programa especial para concretar su despedida definitiva y ponerle broche de oro a su extensa trayectoria.