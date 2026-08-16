La fuerte reacción de la esposa de Maxi López tras enterarse del engaño

La aparición pública de Anto Lima en el programa LAM generó una fuerte repercusión sobre la estabilidad de la pareja compuesta por Maxi López y Daniela Christiansson. La modelo uruguaya reveló detalles sobre un presunto acercamiento del exfutbolista a través de redes sociales, asegurando que el exjugador la habría contactado por Instagram e incluso la habría invitado a compartir una cena privada en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la mujer aclaró que la situación no avanzó al notar que el deportista continuaba con su actual pareja.

Ante la difusión de estas versiones y de capturas de chats, los protagonistas eligieron responder mediante gestos simbólicos desde Suiza. El exdelantero de River publicó una imagen junto a Christiansson y sus dos hijos, Elle y Lando, para mostrarse unidos frente a las cámaras.

La respuesta de la modelo sueca no tardó en llegar, ya que replicó la misma fotografía en su perfil personal para desestimar los rumores de una posible ruptura. Horas después, ella compartió una nueva publicación donde se la veía leyendo un libro y deseó a sus seguidores "Que tengan una buena noche".

De acuerdo con datos brindados por el canal Crónica, la familia ya tiene programado su regreso a la Argentina para el próximo martes 18. En este vuelo viajarán el matrimonio, sus niños y la mascota del hogar, con el objetivo de instalarse de manera definitiva en el país.

El traslado de todo el grupo familiar se produce en un contexto de absoluta reserva, donde ambos buscan priorizar su vínculo y alejarse de las especulaciones mediáticas que surgieron recientemente en torno a un posible affaire.