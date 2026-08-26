La fuerte revelación de Ángel de Brito sobre la separación de Lali Espósito

La relación amorosa entre Lali Espósito y Mariano Martínez, surgida en 2015 durante el rodaje de la telenovela Esperanza Mía, continúa generando repercusiones a pesar de haber transcurrido 10 años desde su finalización. El vínculo, que se extendió por solo unos meses, volvió a estar en el centro de la escena mediática tras declaraciones cruzadas de las partes involucradas.

El resurgimiento del tema se originó cuando la cantante asistió como invitada al canal de Martín Cirio. En esa oportunidad, la artista expresó que conserva una buena relación con casi todos sus antiguos compañeros sentimentales y que no tendría inconvenientes en volver a compartir proyectos laborales con ellos, con una sola excepción. Al referirse al actor, Espósito sentenció: "Con Mariano (Martínez) no, sinceramente, qué paja... Con todos los demás que la gente conoce, sí".

La repercusión continuó con la participación de Majo Riera, madre de la cantante, en el canal de streaming Bondi Live, donde manifestó que no llegó a consolidar un vínculo cercano con el actor. Durante esa transmisión, el periodista Ángel de Brito intervino con una revelación sobre la convivencia laboral y de pareja de los protagonistas al afirmar que "Le hizo cosas feas". Ante este comentario, Riera optó por no emitir declaraciones verbales y realizó un gesto facial que evidenció su decisión de mantener el silencio sobre el asunto.

Posteriormente, en el programa televisivo LAM, De Brito profundizó en los pormenores de la ruptura y el comportamiento del actor. El conductor de televisión aseguró de forma directa que "A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito". Además, detalló que el origen de los conflictos estuvo ligado al desarrollo del éxito televisivo que compartían, explicando que "Salieron en todo Esperanza Mía. Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos, por eso le hizo el tema del ego".

Para finalizar con las revelaciones del quiebre, el periodista dio a conocer situaciones ocurridas una vez que el noviazgo llegó a su término, señalando conductas persistentes por parte de Martínez que afectaron a la cantante. De Brito describió que "Cuando cortaron, él le hacía cosas que a Lali no le gustaban, más allá de ese audio que se filtró. Apariciones, llamados tardíos. Viste esa gente que llama a las dos de la mañana". De esta forma, se expusieron aspectos hasta ahora resguardados sobre el desenlace de uno de los noviazgos más mediáticos de la televisión local.