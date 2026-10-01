La fuerte revelación de Juana Viale sobre la internación de Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo a todo el país desde que ingresó al sanatorio Mater Dei hace dos semanas, y en las últimas horas fue su nieta Juana Viale quien compartió novedades esperanzadoras. Tras ser internada de urgencia por un cuadro de neumopatía que requirió cuidados intensivos, la situación médica de la diva dio un giro positivo cuando los especialistas dieron con la bacteria puntual que originó la afección. Luego de completar el esquema terapéutico indicado, la histórica presentadora fue trasladada a una sala común donde descansa contenida por sus seres queridos.

El parte médico más reciente, rubricado por el director de la institución sanatorial Enrique Echagüe, certificó la evolución favorable de la paciente en compañía de su familia. En ese marco de alivio, Juana Viale decidió romper el silencio durante una entrevista televisiva en el ciclo Otro día perdido. En un mano a mano con el conductor Mario Pergolini, la actriz detalló el día a día que atraviesa su abuela durante la etapa de observación.

“Ella está muy bien. Está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías, pero bueno, es una mujer grande”, puntualizó la conductora sobre el avance de la diva. Frente a la atenta escucha del periodista, la nieta de la Chiqui sorprendió al relatar cómo pasa el tiempo la paciente dentro del sanatorio. “Ve la tele. Todo. Ve los programas de ella, ve los noticieros. Hoy está viendo esto. Muy atenta, muy activa”, reveló entre sonrisas. Para concluir la charla, dedicó un cariñoso saludo a la sala de internación y dejó en claro que la recuperación total lleva sus plazos. “Está mejorando, pero bueno, a su ritmo, por supuesto. ¡Un beso, abuela!”, expresó.