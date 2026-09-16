La fuerte revelación de la hija de Mirtha Legrand sobre la salud de la diva

Marcela Tinayre habló sobre la salud de su mamá, Mirtha Legrand, luego de que la conductora recibiera el alta médica tras permanecer varios días internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis.

En diálogo con Desayuno Americano, por América TV, Marcela llevó tranquilidad sobre el cuadro de la estrella de la televisión. "Mirtha está muy bien, sigue recuperándose. Su debilidad son los bronquios y de la bronquitis lo que más le molesta es la tos, pero ya está curada", explicó.

La hija de la conductora también se refirió a las últimas salidas de Mirtha y reconoció que tanto ella como el resto de la familia habían intentado convencerla de que se cuidara un poco más durante las noches frías. "Los dos últimos eventos a los que fue de noche me pidió que la acompañe y yo le dije que no por el frío, y ella fue igual. Muchas veces le dijimos que no saliera, pero mi mamá es indomable", contó Marcela.

Tras recibir el alta, la diva continuará recuperándose en su casa con el objetivo de retomar sus actividades lo antes posible, pero su hija aseguró "que es muy pronto" para que la diva vuelva a grabar su programa. De esta manera, dejó en claro que por el momento la prioridad es que la paciente termine de recuperarse antes de retomar su habitual ritmo de trabajo.

Por último, la conductora explicó que nunca recibió una propuesta para tomar la conducción del envío durante este período de ausencia y detalló el motivo. "No me propusieron que la reemplace yo porque entre Juana y mamá tiene algo contractual, solo se pueden reemplazar entre ellas", concluyó.