La fuerte revelación del hombre con el que Julieta Prandi se fue a Brasil

Sebastián Waizer y Julieta Prandi enfrentan el final del matrimonio con Emanuel Ortega tras un viaje a Brasil. Las declaraciones del amigo confirman un fuerte colapso emocional en la conductora y un profundo desgaste diario.

El mejor amigo de la modelo, Sebastián Waizer, rompió el silencio luego de acompañarla al exterior. Tras la repentina ruptura, el allegado explicó la situación: "Julieta está colapsada. Debería existir un duelo que no empezó ninguna de las partes por todo el acoso y las especulaciones".

En cuanto a las causas que llevaron a cortar el vínculo, el confidente brindó su mirada sobre los hechos: "Uno se separa por un hartazgo de situaciones o por algo improvisado. La vida cambia en un minuto. Uno se casa y al minuto puede pasar algo que haga que uno tome una decisión drástica y abrupta, como en este caso, y cortar de cuajo. Pero cuando hay una seguidilla de cosas…".

En medio de las versiones sobre cómo se enteró el músico, el amigo desmintió los rumores de redes sociales: "No se enteró por un comunicado. Hubo muchas charlas". Además, sumó sobre los motivos del quiebre: "Tuvieron encontronazos, por supuesto, por cosas matrimoniales y por cosas que eran una seguidilla. Julieta cortó de cuajo porque había situaciones inmanejables. Hoy está parada desde otro lugar ante la vida".

Respecto a la convivencia y al distanciamiento, el entorno dio más precisiones sobre el quiebre: "Hubo un desgaste en cierta situación y evidentemente ninguno de los dos pudo sostenerla. Hay algo que se fue desgastando y fueron casos puntuales y charlados". Sobre los rumores de infidelidad, prefirió no profundizar: "Entiendo que todo conduce a una infidelidad, pero yo no lo sé. Es algo íntimo de ellos. No podían congeniar más, hubo algo que llevó a un hartazgo".

Sobre el verdadero motivo de las vacaciones en suelo brasileño, fue categórico sobre la delicada situación: "Julieta se tuvo que ir porque no podía respirar. Está triste, llora, está llena de preguntas". En relación al contacto presente entre los dos exparticipantes de la pareja, explicó: "Cruzaron mensajes pero por cosas que Ema necesitaba sacar de la casa, pero no tuvieron la conversación. No pueden. Hay enojo de las dos partes".

Para cerrar, dejó en claro la postura actual frente a una reconciliación: "Hoy es imposible una reconciliación, pero porque ellos no conversaron sobre cómo seguir o qué hacer, tanto legal como emocionalmente. Ninguno puede tener las cosas claras para definir qué pasó. Seguramente se tienen que ordenar. Es mucha información y mucha presión". Y concluyó: "En un tiempo, cuando se acomoden las aguas, seguramente van a salir a hablar y contar, pero ¿cuánto pueden dar a entender? No funcionó, pasó algo que hizo que rompan o hubo un desgaste de situaciones que hicieron que Juli dijera 'basta, no puedo con esto'".