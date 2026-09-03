La Fuerza Armada dio un paso fundamental en su modernización al iniciar las pruebas operativas conjuntas de los nuevos cazas F-16 y los aviones P-3C Orion. Los ensayos se realizan en la ciudad cordobesa de Río Cuarto y buscan establecer una conexión directa e inmediata entre ambas aeronaves. Esta tecnología permitirá intercambiar información táctica en tiempo real durante el desarrollo de diversas misiones de defensa.

La autorización para usar el sistema Link 16

El gran desafío de estos ejercicios es lograr que el sistema de vigilancia del P-3 pueda comunicarse sin demoras con el poder de fuego del F-16. Para lograrlo, los militares argentinos utilizan el sistema Link 16, una red de datos empleada históricamente por Estados Unidos y la OTAN. Esta autorización norteamericana representa un salto de calidad inédito para la estructura de la defensa nacional.

Con esta moderna plataforma, un avión explorador puede detectar un objetivo sospechoso en el mar y enviarle las coordenadas exactas al caza de combate de forma instantánea. La combinación de estos medios potencia enormemente las capacidades conjuntas de patrullaje, reconocimiento e intercepción. Hasta el momento, el país carecía de las herramientas necesarias para coordinar operaciones tácticas de este nivel.

El desembarco de los cazas comprados a Dinamarca

Cabe recordar que el Estado Nacional adquirió recientemente un lote de 24 aviones F-16 provenientes de Dinamarca para recuperar su capacidad supersónica. Las primeras unidades ya comenzaron su fase de adaptación y entrenamiento en la provincia de Córdoba. Una vez finalizados estos procedimientos técnicos, la base definitiva de operaciones del escuadrón estará ubicada en la ciudad bonaerense de Tandil.

En paralelo, la estructura naval avanza a paso firme con la incorporación de cuatro aviones P-3C Orion comprados al gobierno de Noruega. Dos de estas aeronaves ya se encuentran completamente operativas en la base de Trelew y pronto llegará un tercer ejemplar al país. El trabajo coordinado de los pilotos marca el nuevo rumbo estratégico fijado por las autoridades del área de Defensa.

Nuevos helicópteros y posibles ejercicios con Chile

La implementación de estos sistemas de comunicación avanzada también abre la puerta a futuros ejercicios combinados con países vecinos. Al utilizar la misma matriz tecnológica, los pilotos argentinos podrán compartir datos tácticos de manera directa con las aeronaves de Chile. Esta compatibilidad técnica resulta indispensable para las operaciones conjuntas y la integración de la seguridad en la región.

Por otro lado, el Ejército Argentino también proyecta una fuerte actualización operativa para todos sus escuadrones de ala rotatoria. Según las previsiones del sector, antes de fin de año podrían llegar los primeros helicópteros UH-60 Black Hawk destinados a reemplazar a los históricos modelos UH-1H. A esto se suma la posible incorporación de unidades Bell 407 para terminar de concretar una modernización integral y necesaria.