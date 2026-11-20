José Emiliano Muñoz, abogado, escribano y profesor universitario de San Juan, anunció la próxima publicación de su libro “La Función Notarial en la Actividad Minera. Instrumentación, seguridad jurídica y práctica profesional”, una obra que busca profundizar en el papel de los escribanos dentro de una industria que atraviesa un proceso de expansión y transformación en la provincia. El trabajo será editado por Ediciones Jurídicas.

“Se trata de un trabajo que surge de mi interés por explorar un campo del derecho que, pese a su importancia, no ha recibido demasiada atención desde la perspectiva de nuestra profesión”, explicó el autor a DIARIO HUARPE al presentar el proyecto.

Muñoz señaló que su experiencia profesional en San Juan le permitió observar de cerca los cambios vinculados con la actividad minera y los desafíos que plantea más allá de sus dimensiones económicas y productivas.

“La minería ocupa un lugar significativo en ese proceso y plantea desafíos que no son exclusivamente económicos, técnicos o productivos, sino también jurídicos”, sostuvo. En ese contexto, indicó que comenzó a analizar de qué manera el notariado podía contribuir a responder a las necesidades de una industria que requiere previsibilidad, instrumentos adecuados y relaciones jurídicas sólidas.

Los temas que aborda la publicación

El libro propone establecer un vínculo entre el derecho minero y la práctica notarial, a partir del análisis de diferentes institutos jurídicos que tienen incidencia en el desarrollo de la actividad.

Entre los contenidos se encuentran el sistema de concesión minera, los derechos de exploración y explotación, la circulación jurídica de los derechos mineros, las servidumbres, los contratos y las garantías.

“La intención no ha sido simplemente reunir disposiciones legales, sino ofrecer una interpretación que permita comprender cómo esos institutos se proyectan sobre la actividad cotidiana del escribano”, explicó Muñoz.

El autor también destacó que la publicación busca diferenciarse por incorporar una perspectiva centrada en las responsabilidades y herramientas de la función notarial. Según planteó, si bien existen estudios sobre derecho minero, todavía hay espacio para profundizar en la intervención de los escribanos en este ámbito.

“La seguridad jurídica no es un concepto abstracto: se construye mediante actos concretos, documentos correctamente instrumentados y profesionales comprometidos con su función”, expresó.

Una mirada desde San Juan

Muñoz consideró que la publicación también tiene un significado particular por haber sido desarrollada desde una provincia donde la minería ocupa un lugar relevante en la agenda económica y productiva.

“Escribir desde San Juan sobre una actividad tan vinculada con nuestra realidad representa una oportunidad para contribuir, desde el ámbito académico, al conocimiento de una materia con enorme proyección”, manifestó.

En esa línea, remarcó la importancia de que los profesionales del derecho acompañen los cambios de la sociedad y amplíen sus conocimientos frente a las nuevas demandas. “El ejercicio de nuestra profesión no puede permanecer ajeno a las transformaciones de la sociedad y de las actividades productivas”, afirmó.

José Emiliano Muñoz, abogado, Escribano y Profesor Universitario. Autor de La Función Notarial en la Actividad Minera.

Cuándo se publicará y a quiénes está dirigido

La obra se encuentra próxima a su publicación por Ediciones Jurídicas. Por el momento, no se confirmó la fecha de lanzamiento ni los detalles de su presentación. Esos datos, junto con las modalidades de adquisición, serán comunicados una vez que estén definidos.

El libro está pensado como material de consulta para escribanos, abogados, estudiantes y profesionales vinculados con el sector minero. También pretende abrir nuevas líneas de investigación y generar debates sobre las posibilidades de intervención notarial en la industria.

“Mi deseo es que la publicación trascienda el esfuerzo individual y se convierta en un aporte útil para nuestra comunidad jurídica”, expresó Muñoz, quien además destacó el trabajo de los colegas que contribuyen al fortalecimiento del notariado argentino mediante la capacitación, la investigación y el ejercicio responsable de la profesión.

Finalmente, sostuvo que San Juan tiene la posibilidad de ser protagonista no solamente del desarrollo minero, sino también de la producción de conocimiento especializado para acompañar ese crecimiento.