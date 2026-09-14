Martina Stewart Usher, exparticipante de Gran Hermano 2022, realizó un fuerte descargo en redes sociales contra su expareja, Uriel de Martini, padre de su hija Rufina. La joven contó las dificultades que atraviesa en la crianza compartida y reveló una situación que, según relató, la dejó profundamente angustiada.

A través de un video publicado en TikTok, Martina explicó que las diferencias con su expareja están relacionadas principalmente con los criterios y valores que ambos tienen a la hora de cuidar a la pequeña, nacida en diciembre de 2025.

Entre los episodios que mencionó, la influencer cuestionó que un amigo de su ex haya bañado a la niña. “Un amigo tuyo no puede bañar a mi hija”, manifestó al describir uno de los motivos que provocaron el conflicto entre ambos.

La ex Gran Hermano sostuvo que su preocupación surge de la necesidad de proteger a Rufina y remarcó que las diferencias sobre la crianza se convirtieron en una fuente permanente de tensión. “Si yo no la cuido, no lo hace nadie”, expresó durante su descargo.

Martina también reflexionó sobre lo complejo que resulta mantener un vínculo con una expareja cuando hay un hijo en común. Según explicó, mientras una relación de pareja puede terminar definitivamente, la maternidad y la paternidad obligan a sostener el diálogo y tomar decisiones conjuntas durante años.

En ese sentido, señaló que uno de los mayores problemas aparece cuando los padres tienen formas muy diferentes de entender los límites, los cuidados y la vida familiar. La influencer admitió sentirse angustiada por esa situación y aseguró que muchas veces debe tener paciencia para poder mantener la crianza compartida.

Sobre el final de su mensaje, Martina aclaró que no buscaba victimizarse, sino compartir su experiencia con otras mujeres. Además, aconsejó reflexionar cuidadosamente sobre la persona con quien se decide formar una familia y tener hijos.

El video generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que reaccionaron especialmente al relato sobre el amigo de su expareja y expresaron preocupación por la situación mencionada por la exintegrante del reality.