La furiosa pelea que tuvo Nico Vázquez con Andés Gil, amante de Accardi

Nuevos detalles salieron a la luz sobre el conflicto que sacude al ambiente del espectáculo, luego de que el conductor Ángel de Brito confirmara en el programa LAM la existencia de un vínculo entre Andrés Gil y Gimena Accardi. La situación generó un fuerte impacto debido a que, mientras esto transcurría, Candelaria Vetrano atravesaba el nacimiento de su hijo, motivo por el cual decidió perdonar a su pareja.

Durante la emisión, el panelista Pepe Ochoa aportó más información sobre lo ocurrido entre los involucrados y señaló: "Están ocultando todo lo que todo el mundo sabe, y no quieren decirlo obviamente. Lo de Gime era obvio, porque iba a todos los cumpleaños de todas, estaba metida todo el tiempo. La limpiaron por lo de Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos… quedaron del lado de por especulaciones de supuestamente ellos dos".

Ante esos dichos, de Brito intervino de inmediato para remarcar el hecho y sostuvo: "Especulaciones no, el vínculo existió entre ellos dos, entre Gil y Gimena Accardi. Y si no, por qué se pelearon… nadie lo va a decir, obviamente".

La relación entre los actores trascendió los límites de un hecho aislado y derivó en la ruptura definitiva del grupo. Según la información brindada en el ciclo, la historia se extendió durante un tiempo determinado y afectó una amistad cercana, dado que la víctima de la traición le había dado una oportunidad laboral a su colega al dirigirlo en una obra de teatro.

Sobre ese aspecto, Ochoa profundizó respecto del contexto familiar y laboral al manifestar: "Fue un vínculo que duró un tiempo prudencial, y ahí fue el quiebre del vínculo entre ellos dos. La relación venía muy, pero Andrés era muy amigo de Nicolás. Le había dado una oportunidad como actor en la obra que hacían, con Nico como director. Estaban tratando de sacar la obra adelante, y Gime y Andrés tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido".

Finalmente, la trastienda de la reconciliación y el hermetismo del actor quedaron expuestos en el tramo de cierre del informe. Sobre esa postura de ocultamiento, el panelista concluyó: "Por eso también era muy complicado, Cande elige perdonarlo, por eso siguen. Pero yo se que Andrés hasta los amigos del colegio les negaba todo esto, porque no quería que se filtre nada".