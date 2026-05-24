La Gala Patria se podrá seguir en vivo por YouTube

El furor por la Gala Patria volvió a desbordar en San Juan, pero esta vez con una alternativa para quienes quedaron afuera. En apenas cuatro horas se agotaron las entradas gratuitas para "Hilos de Revolución", el espectáculo artístico que se presentará en el Teatro del Bicentenario los días 24 y 25 de mayo en el marco de las celebraciones por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Sin embargo, la organización dispuso una transmisión en vivo a través de YouTube para que el público que no pudo retirar localidades pueda seguir la propuesta desde sus hogares.

El enlace para acceder a la transmisión oficial ya se encuentra disponible y permitirá disfrutar del espectáculo en tiempo real. La medida busca garantizar que ninguna persona interesada quede excluida de la experiencia, especialmente ante la alta demanda que colmó la capacidad del teatro en tiempo récord. La infraestructura del Bicentenario permite albergar a un total de 2.000 espectadores entre ambas jornadas, con una capacidad de 1.000 butacas por sala, una cifra que resultó insuficiente frente al interés manifestado por los sanjuaninos.

Según confirmaron fuentes calificadas, las localidades destinadas a la función del 24 de mayo se agotaron en tiempo récord, y la demanda también alcanzó de inmediato a la función principal del 25 de Mayo. El sistema de entrega habilitó la posibilidad de retirar de forma gratuita hasta dos tickets por persona, pero igualmente cientos de personas quedaron sin poder acceder de manera presencial.

Silvana Moreno, directora del teatro, explicó que la Gala Patria se realiza desde la inauguración del espacio en 2017 y que año tras año la convocatoria es masiva. "Es costumbre desde que el teatro se inauguró. La primera Gala Patria que el teatro hizo fue la del 25 de mayo de 2017 y, desde ese momento, todos los años celebramos junto con toda la provincia esta fecha tan importante para nuestro país", afirmó.

La propuesta de este año, titulada "Hilos de Revolución", tendrá una fuerte impronta femenina y combinará danza, música y actuación. La obra buscará poner en valor el rol de las mujeres en distintos momentos de la historia argentina, especialmente de aquellas que, muchas veces desde el anonimato, contribuyeron a la construcción de la patria. La puesta utilizará el tejido como metáfora de la unión, la memoria y la identidad colectiva.

Quienes deseen seguir el espectáculo de manera virtual deberán ingresar al enlace oficial que la organización dispuso en la plataforma YouTube. La transmisión en vivo comenzará en el horario de la función y permitirá a los sanjuaninos celebrar la fecha patria desde cualquier lugar, llevando la cultura y el arte a cada hogar.