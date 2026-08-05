Escalandrum se presenta este domingo 9 de agosto, a las 20 horas, en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. El sexteto llega con "Piazzolla '74", su disco más reciente, grabado en vivo en el Teatro Colón de Buenos Aires. Las entradas están disponibles en tuentrada.com y en la boletería del teatro, con un valor de $30.000 la entrada general.

El repertorio del show recorre la música de dos discos que Astor Piazzolla grabó en 1974: Reunión Cumbre, junto a Gerry Mulligan, y Libertango. Para Daniel "Pipi" Piazzolla, baterista y líder del grupo, se trata de un repertorio con el que tiene un vínculo personal: de chico presenció ensayos y conciertos de esos discos, en los que también tocaba su padre. "Es una música a la cual me siento muy identificado", contó a DIARIO HUARPE.

Un sonido propio

Escalandrum lleva más de dos décadas ensayando todos los martes, un hábito que Piazzolla identifica como parte de la identidad sonora del grupo. "Los arreglos que utilizamos hacen que sigamos sonando a Escalandrum, y las músicas que tocamos no pierden la esencia", explicó. El grupo ya había interpretado obras de Astor Piazzolla en discos anteriores, además de música de Mozart, Ginastera y María Elena Walsh.

Consultado sobre por qué el público sigue eligiendo los shows en vivo en un contexto de música cada vez más disponible en plataformas digitales, Piazzolla fue directo: "La gente necesita ver que algo es real, porque últimamente no sabe qué es real y qué no." Comparó el fenómeno con lo que ocurre en el deporte, donde los estadios convocan cada vez a más público, y lo asoció a una necesidad de experiencia compartida que las plataformas no reemplazan.

El músico también señaló un cambio generacional en la recepción del jazz, el tango y el folclore. "Antes no pasaba tanto, ahora sí", dijo sobre el acercamiento de público joven a ese repertorio, y lo vinculó con una lógica similar a la que observó en sus propios hijos, que empezaron a escuchar música de los años 80 sin ningún estímulo directo de su parte.

Una banda con recorrido internacional

Fundado en 1999 por Daniel Piazzolla con su formación original, Escalandrum está integrado además por Nicolás Guerschberg en teclados, Mariano Sívori en contrabajo, Gustavo Musso en EWI y saxo alto, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono. El grupo grabó en los estudios Abbey Road, se presentó en más de cuarenta países y editó quince discos, entre ellos Piazzolla Plays Piazzolla, Las cuatro estaciones porteñas y 3001 – Proyecto Piazzolla, este último junto a Elena Roger.

De cara a la fecha sanjuanina, Piazzolla adelantó que el grupo vuelve con ganas después de una experiencia previa que recuerda con entusiasmo. "La última vez la pasamos increíble", dijo, e invitó al público a sumarse a una noche de "música en vivo hecha por un grupo que siempre estuvo dando todo, ensayando todos los martes".