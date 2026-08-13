El Nacional Masculino Zona Ascenso tuvo un comienzo con protagonismo sanjuanino, aunque con resultados diferentes para los equipos locales. Gloria Sanjuanina debutó con una contundente goleada por 10-1 ante Club Barrio Mercedario, mientras que Barrios de Pie igualó 4-4 frente a Club Unión Santacruceño.

La Gloria fue el gran protagonista de la primera jornada y dejó en claro desde el debut que buscará ser uno de los equipos que peleen por el ascenso. El conjunto sanjuanino fue contundente frente al arco y terminó sacando una diferencia de nueve goles.

La Gloria arrancó con todo

El equipo organizador tuvo un estreno soñado y goleó 10-1 a Mercedario en un duelo entre representantes de San Juan. El resultado le permitió comenzar el certamen con confianza y una importante diferencia de gol pensando en las próximas jornadas.

La Gloria volverá a jugar este jueves desde las 21, cuando enfrente a Gran Rey de San Nicolás, que en su debut cayó 3-2 ante Vuriclub de Bariloche. El conjunto sanjuanino buscará repetir la actuación y mantenerse entre los protagonistas del torneo.

Barrios de Pie rescató un empate

Por su parte, Barrios de Pie igualó 4-4 ante Unión Santacruceño en un partido cargado de emociones. El equipo sanjuanino sumó así su primer punto y tendrá una nueva oportunidad para conseguir su primera victoria.

El próximo desafío será este jueves a las 19, cuando Barrios de Pie se mida con La Máquina Club de San Luis, que viene de perder 5-3 ante Auri Fútbol Club de Salta. Será una nueva prueba para los sanjuaninos en busca de tres puntos.

Mercedario quiere recuperarse

Después del duro golpe sufrido ante La Gloria, Club Barrio Mercedario tendrá la posibilidad de recuperarse rápidamente. Este jueves desde las 13 enfrentará a Vuriclub de Bariloche, que llega con una victoria por 3-2 sobre Gran Rey.

La segunda fecha también tendrá otros cruces destacados: Banco Nación de Rosario enfrentará a Los Bosteros de San Luis a las 11, mientras que Banco Provincia de Mar del Plata jugará ante Camioneros de Ushuaia desde las 15.

A las 17, Unión Santacruceño se medirá con Auri Fútbol Club de Salta. Los tres equipos sanjuaninos volverán a salir a escena con objetivos diferentes, pero con la ilusión de seguir avanzando en un torneo que pone en juego una plaza para la máxima competencia del futsal del interior.