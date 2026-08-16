La Gloria Sanjuanina ya cumplió uno de los grandes objetivos que tenía por delante, pero no quiere conformarse. El equipo sanjuanino se metió en la final del Nacional Masculino Zona Ascenso 2026 y, con el ascenso asegurado, ahora irá por el título.

La definición será ante Banco Nación de Rosario, en un partido que pondrá frente a frente a dos equipos que ya consiguieron el salto a la Zona Campeonato 2026, donde competirán junto a los mejores equipos del país.

La Gloria festejó en semifinales

El conjunto sanjuanino llegó a la definición después de imponerse por 4-1 ante Unión Santacruceña. La Gloria mostró contundencia en un partido clave y consiguió sacar adelante una semifinal que le permitió asegurarse el lugar en la máxima categoría del próximo torneo.

Los goles del equipo fueron convertidos por Crhistopher Ferreyra, Diego Rosa, Braian Retamar y Emanuel Contreras.

Con el triunfo, La Gloria no solo avanzó a la final, sino que también selló el ascenso a la Zona Campeonato 2026. Ahora tendrá la posibilidad de coronar su campaña con el trofeo.

Banco Nación también va por la corona

Del otro lado estará Banco Nación de Rosario, que tuvo que sufrir hasta el final para conseguir su boleto a la definición.

El conjunto rosarino igualó 3-3 ante Variclub de Bariloche durante el tiempo regular. La clasificación se definió desde el punto penal, donde Banco Nación se impuso por 4-2 y consiguió meterse en la final.

Así, ambos equipos llegan con el ascenso en el bolsillo y con un último desafío: quedarse con el título del Nacional Masculino Zona Ascenso 2026.

Todo listo para la final

La final entre La Gloria Sanjuanina y Banco Nación de Rosario se disputará el 18 de agosto a las 12:30, en el Estadio UPCN Vóley. La entrada general tendrá un valor de $5.000.

Para el conjunto sanjuanino será la oportunidad de cerrar una campaña histórica con una vuelta olímpica y celebrar por partida doble: el ascenso y el título nacional.