El Estadio Aldo Cantoni volvió a convertirse en el epicentro del deporte sanjuanino con una noche cargada de emociones. Ante un importante marco de público, La Gloria y Barrios de Pie igualaron 2 a 2 en la primera final de la Primera División masculina del futsal local, dejando la serie completamente abierta para la definición.

El encuentro estuvo a la altura de una final. Intenso, dinámico y cambiante, ambos equipos ofrecieron un espectáculo de gran nivel que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto. Con el empate, ninguno logró sacar ventaja y el campeón se conocerá este domingo 28 de junio, nuevamente en el estadio provincial.

La figura de La Gloria fue Amadeo Merlo, autor de los dos goles de su equipo, mientras que Kevin Frías respondió con un doblete para Barrios de Pie, sellando el empate definitivo en un duelo que tuvo pasajes de alto vuelo futbolístico.

El resultado dejó las expectativas al máximo para la revancha, donde cualquiera de los dos podrá quedarse con el título de la máxima categoría del futsal sanjuanino.

Hualilán tomó ventaja en Reserva

La jornada también incluyó la primera final de la categoría Reserva, donde Hualilán dio un paso importante hacia la consagración al vencer con contundencia 8 a 3 a La Gloria.

Con una destacada actuación colectiva y una gran eficacia ofensiva, Hualilán llegará con una importante ventaja al partido decisivo, aunque La Gloria buscará revertir la historia en la revancha.

Así será la gran definición

El Estadio Aldo Cantoni volverá a abrir sus puertas este domingo 28 de junio para conocer a los campeones del Apertura. A las 19, se jugará la final de Reserva entre Hualilán vs. La Gloria. En tanto que, a las 20:30, se disputará la Final de Primera División entre La Gloria vs. Barrios de Pie.

Se espera nuevamente una importante concurrencia de público para una jornada que promete cerrar el torneo con dos encuentros de alto nivel y definir a los nuevos campeones del futsal sanjuanino. La entrada general costará $8.000 y la platea $12.000.