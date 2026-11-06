River venció 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata y quedó bien posicionado para terminar cuarto en el Grupo B del Torneo Clausura 2026. Además, la derrota de Belgrano por 2 a 1 ante Gimnasia de La Plata favoreció al equipo de Leonardo Ponzio.

El Millonario suma 26 puntos y tiene una diferencia de gol de +7, mientras que Barracas Central aparece como el único equipo que todavía puede alcanzarlo. El Guapo tiene 23 unidades y +2 de diferencia, y este viernes enfrentará a Racing desde las 15.

La goleada que necesita Barracas

Para quedarse con el cuarto puesto y desplazar a River, Barracas necesita una goleada contundente frente a la Academia. Un triunfo por 6 a 0 le permitiría igualar al Millonario en goles a favor y quedar con uno menos en contra, mientras que un 6 a 1 lo igualaría en todos los registros mencionados y lo pondría por delante por la tabla de Fair Play.

La posibilidad de que River termine quinto también abriría la chance de un nuevo Superclásico en los octavos de final. Para que eso ocurra, Boca debería perder ante Defensa y Justicia y Vélez tendría que vencer a Unión, para quedar cuarto en el Grupo A.

Por ahora, si mantiene el cuarto lugar, River enfrentaría a Lanús en el inicio de los playoffs. Sin embargo, los resultados de la última fecha también podrían modificar el cruce y ponerlo frente a Vélez, Defensa y Justicia o Newell's.