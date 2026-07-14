La gran noticia que Julián y Lautaro le dieron a Scaloni a un día de las semis

La Selección Argentina ultima detalles para el cruce ante Inglaterra este miércoles en Atlanta. En la antesala de esta semifinal histórica, el equipo recuperó el poder de fuego de sus referentes de área. Julián Álvarez y Lautaro Martínez arriban al compromiso en su mejor versión desde el comienzo de la Copa del Mundo 2026.

Aunque Martínez convirtió de penal en el triunfo 3-1 sobre Jordania, su primer tanto en mundiales, cedió su lugar a Álvarez en las fases de eliminación directa. Sin embargo, su ingreso ante Suiza despejó las dudas al anotar el gol que liquidó el encuentro. Por su parte, el atacante del Atlético de Madrid marcó un golazo para el 2-1 definitivo frente a los europeos.

Hasta estos gritos, la producción goleadora recaía principalmente en Lionel Messi con ocho tantos. También habían aportado Lisandro Martínez, Cuti Romero, Giovani Lo Celso, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Antes del torneo, el último gol oficial de Martínez había sido en septiembre de 2025 en un 3-0 ante Venezuela, tras haber anotado en un amistoso previo contra Honduras. En tanto, Álvarez no festejaba desde el 5-0 contra Zambia en marzo pasado, registrando un grito previo en el 1-0 frente a Chile en junio de 2025.

La paridad entre ambos delanteros marca el presente del conjunto nacional. Álvarez comenzó con desventaja por una molestia en su tobillo izquierdo durante la preparación, lo que permitió la titularidad inicial de Martínez. Ahora, con ambos en racha, el cuerpo técnico analiza quién acompañará al capitán en el ataque para buscar la final.