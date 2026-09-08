La Gran Suelta de Libros “Maestro de América” tuvo este martes una respuesta masiva en pleno centro de San Juan. Los ejemplares disponibles para el público se agotaron en cuestión de minutos, en una jornada que reunió a vecinos desde temprano y combinó la promoción de la lectura con distintas propuestas culturales.

Los libros llegaron a todos. FOTO: Gentileza

La actividad se desarrolló durante la mañana en el cruce de las peatonales Rivadavia y Tucumán, como resultado de una articulación entre la Dirección de Bibliotecas Populares, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

La convocatoria permitió que los asistentes accedieran gratuitamente a distintos ejemplares y se llevaran libros para continuar su circulación entre lectores. La cantidad de personas que se acercó desde las primeras horas hizo que el material disponible fuera retirado rápidamente.

Una respuesta que sorprendió por la convocatoria

El director de Bibliotecas Populares, Federico Caballero, destacó la respuesta obtenida durante la jornada y consideró que la convocatoria cuestiona la idea de que existe un desinterés generalizado por la lectura.

El grabado encantó a todos. FOTO: DIARIO HUARPE

“Esto tira por tierra que la gente no lee. Desde temprano tuvimos gente. El libro sigue convocando y el acceso a la cultura es importante”, sostuvo.

La propuesta tuvo como uno de sus objetivos principales facilitar el acceso a la literatura y promover la circulación de libros. Los ejemplares reunidos para la actividad fueron puestos a disposición de los vecinos para que pudieran elegirlos y darles continuidad como objetos culturales.

El resultado de la jornada estuvo marcado por la rapidez con la que se agotó el material, convirtiendo a la suelta en una de las actividades de promoción de la lectura con mayor convocatoria de las realizadas recientemente en el centro sanjuanino.

El libro en papel mantiene su lugar

La actividad también puso en escena la vigencia del libro como formato físico. Sebastián Garay, director de Cultura de la Ciudad de San Juan, valoró el resultado de la iniciativa y señaló que la respuesta del público evidenció el interés por los ejemplares impresos. “Estamos contentos. Además, esta actividad demuestra que se mantiene el culto por el formato en papel”, afirmó.

La jornada no se limitó a la entrega de libros. La Municipalidad acompañó la propuesta con actividades y demostraciones vinculadas a sus talleres culturales, con el objetivo de acercar a los vecinos parte de la oferta que desarrolla en distintos espacios de la ciudad.

Cultura, lectura y descubrimiento

En ese marco, también participaron integrantes de propuestas vinculadas a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Federico Hueso, docente de la cátedra de Grabado, destacó el vínculo que se genera cuando las personas tienen la posibilidad de acercarse a propuestas culturales y descubrir nuevas expresiones.

La articulación entre las instituciones permitió concentrar en un mismo espacio distintas iniciativas vinculadas con el acceso a la cultura.

El resultado principal de la jornada fue la rápida circulación de los libros disponibles y la presencia sostenida de público desde temprano. La respuesta obtenida dejó como dato central que, al menos en esta convocatoria, el interés por los libros y por acceder gratuitamente a ellos se mantuvo elevado.

La experiencia volvió a poner en primer plano la importancia de generar espacios públicos de acceso a la lectura y de sostener acciones que permitan que los libros continúen circulando entre la comunidad.