La grave acusación contra Flor Vigna: "La tildaron de sucia"

Flor Vigna se encuentra en medio de una controversia en el reality La Casa de los Famosos México tras ser señalada por una de sus compañeras. La actriz Cynthia Klitbo manifestó abiertamente su malestar por el comportamiento de la cantante argentina dentro de la vivienda. Durante una charla frente a las cámaras, la mexicana utilizó el apodo de la Florecita del campo para referirse a ella y criticó su supuesta falta de participación en las labores del hogar.

Klitbo fue tajante al expresar que "a mí la gente huevona me molesta. Demasiado. Y esta mujer es muy huevona". Según el relato de la actriz, observa diariamente cómo la artista busca alimento entre los recipientes sin dejar ordenado el lugar. Al respecto aseguró que "agarra hoy y abre tres tuppers, buscando qué comer. Y en eso pues algo no le gustó y arregló tres cosas y se salió. Es todo lo que hace en todo el día".

Las acusaciones también incluyeron reclamos sobre los modales de la participante al momento de alimentarse. La actriz mexicana señaló que "de repente la ves con los pies en la mesa y come así. O sea, yo no puedo con ella". Además, sostuvo que la argentina justifica sus acciones bajo la premisa "es que yo como soy extranjera", pero que en realidad "se ha ganado la animadversión de la gente porque jode de un hilo, porque no colabora, porque no limpia nada".

El conflicto escaló al mencionar situaciones específicas en la cocina, un área donde varios integrantes trabajan de forma habitual. Klitbo ejemplificó las conductas que le molestan al decir que "deja así de poquito huevo en la olla para no lavarla". Asimismo, sumó un reclamo por la gestión de los residuos al pedir que "para vaciar el bote de basura, señores, limpiarlo".