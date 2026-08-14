La grave crisis de la hija de Araceli González: cerró su negocio tras 13 años

La actriz Flor Torrente y su socia Agustina Bruzon compartieron una noticia inesperada para su comunidad de seguidores. Mediante un video cargado de emotividad, las fundadoras de Helicia anunciaron el fin de su proyecto textil. El mensaje audiovisual, que advertía a los usuarios con la frase "Get ready para llorar", sirvió de despedida tras más de una década de trabajo conjunto.

Torrente inició el comunicado explicando que "Esto no es algo fácil que contarles, pero queremos decirles que después de 13 años, y de más de 30 años de amistad, Helicia tiene que decir adiós". La marca, que surgió en 2013 como una propuesta pionera de carteras libres de origen animal en Argentina, logró expandirse hacia la indumentaria y consolidar un local en Palermo antes de volcarse al comercio electrónico.

Durante el anuncio, Bruzon reconoció que "Para nosotras esto es un cierre muy importante". Conmovida, la cofundadora agregó que "Quedan muchísimos recuerdos de nosotras dos, así que es difícil y es bastante triste, pero también es importante y es para algo mejor. Siempre que se cierra algo, seguro viene algo mejor". Ambas emprendedoras aprovecharon la ocasión para reflexionar sobre el camino recorrido. Torrente manifestó que "Queremos agradecerles a todas las personas que formaron parte y nos ayudaron, no solo en el crecimiento de Helicia, sino en el crecimiento personal".

Aunque no profundizaron en motivos económicos, la hija de Araceli González vinculó esta etapa con un proceso de transformación individual. En sus redes sociales, publicó reflexiones como "Este eclipse no es uno más. Es un nuevo comienzo para tu identidad. Hay versiones de vos que solo pueden nacer cuando te animás a soltar las que ya cumplieron su ciclo" y señaló que "Por cada decisión que tomamos, nace un nuevo universo". Antes del cierre definitivo, la tienda online ofrecerá beneficios para que los clientes puedan conservar "un pedacito de Helicia y de nuestra historia".

La repercusión en el mundo del espectáculo fue inmediata. Araceli González brindó su apoyo público con un extenso descargo sobre la complejidad de emprender. La madre de la actriz escribió que "Las amo tanto. Pelearon con tanta pasión y compromiso por su marca. No toda falla es de uno. Los escenarios son voraces y la competencia es tirana".

Asimismo, analizó el contexto industrial afirmando que "Considero que estas marcas maravillosas deberían estar angeladas y cuidadas con escenarios prósperos porque hay juventud que apuesta con todo a pelear en la jungla sin nada de red".

Finalmente, González elogió la labor de las jóvenes al definirlas como "Mis gladiadoras valientes que en cada producto no solo daban diseño sino también calidad, además del respeto al cliente. Las amo, las respeto. Todo deja una enseñanza maravillosa. Aunque cerrar sea doloroso, yo me quedo con los mejores sacos, las mejores carteras y los joggings que amo". Otros colegas como Tomás Kirzner, Lola Latorre, Benja Rojas, Cande Molfese y Yoyi Francella también enviaron mensajes de afecto ante la conclusión de este ciclo de 13 años.