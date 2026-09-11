La grave pintada en un escuela de Rawson: “Estoy embarazada, fue mi tío”

La comunidad educativa y los residentes de Villa San Damián manifestaron preocupación tras detectarse múltiples notas escritas a mano dentro de los sanitarios de la escuela Carlos María del Alvear. Los manuscritos, distribuidos entre las paredes de azulejos y diversos sectores de las instalaciones, contienen distintos pedidos de auxilio que motivaron la inmediata actuación oficial.

El contenido de las inscripciones derivó en un expediente a cargo de las autoridades correspondientes. Uno de los textos redactados en el lugar cita la frase "Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío", lo cual desencadenó los protocolos correspondientes.

Ante esta situación, fuentes del Ministerio de Educación precisaron a Telesol que "el caso es real" y remarcaron que "la investigación continúa abierta, por lo que todavía no se puede establecer si el contenido de las inscripciones refleja una situación efectivamente ocurrida".

Como medida prioritaria para recabar testimonios directos, la menor será entrevistada en Cámara Gesell. Este procedimiento busca garantizar un entorno resguardado para la recopilación de datos, respetando la reserva estricta que exige la protección de la presunta víctima debido a su edad.

De forma coordinada, los equipos del Ministerio de Educación y del ámbito judicial operan en el lugar para averiguar el origen de los manuscritos y verificar la existencia de un contexto de vulnerabilidad. La declaración de la niña mediante el dispositivo técnico constituirá el eje de las actuaciones para orientar las medidas futuras.