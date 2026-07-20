La gravísima confesión de Pampita que puso en dudas su noviazgo

Carolina Pampita Ardohain volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras realizar declaraciones sobre su vida privada. En el marco de una entrevista junto al actor Martín Bossi, la conductora reflexionó sobre sus vínculos sentimentales y sorprendió al admitir que aún no halló a su compañero definitivo. Al referirse a este tema, la entrevistada aseguró que "Por eso sigo teniendo novios" para explicar su situación actual ante el público.

Esta revelación generó diversas especulaciones en el entorno del espectáculo sobre la vigencia de su relación con Martín Pepa. Ante la incertidumbre, la periodista Paula Varela decidió indagar con fuentes cercanas a la protagonista para verificar si existía un distanciamiento reciente entre ambos. Según trascendió, el vínculo entre ellos se mantendría sin cambios pese a los dichos de la modelo.

Otro detalle que circuló en las últimas horas indica que la nota podría haber sido grabada tiempo atrás, lo que explicaría el tono de sus palabras. Sin embargo, el testimonio de la bailarina generó un fuerte impacto.

De esta manera, Pampita dejó en claro su postura frente al amor mientras continúa vinculada afectivamente a su actual pareja, despejando así las dudas que surgieron entre sus seguidores tras la difusión de la charla con Bossi.