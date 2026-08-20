La gravísima foto que Wanda Nara le sacó a su hija Isabella en la intimidad

Wanda Nara volvió a estar en el centro de la escena mediática al compartir una serie de publicaciones que generaron debate. La conductora, diagnosticada con leucemia en julio de 2023, subió a sus redes sociales imágenes de los exámenes de sangre vinculados a su tratamiento. Sin embargo, lo que verdaderamente desató la controversia fue la difusión de una postal del ámbito privado de su hija menor, Isabella, fruto de su relación con Mauro Icardi.

En la fotografía se observaba a la niña de espaldas en el interior de la bañera. Al fondo, sobre la pared, destacaba un mensaje escrito con lápiz labial rojo que decía "Mamá te amo. Isabella love". Aunque la publicación estuvo visible por solo unos minutos antes de ser eliminada por la propia madre, la imagen se viralizó rápidamente en diversas plataformas, desatando una ola de críticas.

La exposición de la menor provocó el rechazo inmediato de múltiples usuarios en las redes sociales. Entre los comentarios que circularon se destacaron frases como "Es asqueante lo que hace. Tiene prohibición de exponerlas, pero le importa cero", "Esta mujer no está bien de la cabeza", "Exponer esa foto puede ser muy peligroso" y calificativos sumamente severos como "Nefasta y psicópata".

A pesar del revuelo que se originó y del posible impacto en su relación con el futbolista, por el momento no se ha registrado ninguna reacción pública o medida por parte de Icardi en respuesta a este episodio.