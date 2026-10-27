Antes de que el papa León XIV pise suelo argentino, parte de su equipo de seguridad llegará al país para realizar una última inspección de los lugares que recorrerá durante sus cuatro días de visita. La avanzada del Vaticano desembarcaría en Buenos Aires alrededor del 2 o 3 de noviembre e incluirá integrantes de la Guardia Suiza Pontificia y de la Gendarmería Vaticana.

La misión llegará prácticamente una semana antes del Pontífice, cuyo arribo al Aeroparque Jorge Newbery está previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Montevideo.

La presencia de los agentes será parte de la etapa final de un operativo que comenzó a planificarse meses atrás entre la Santa Sede, el Gobierno nacional y las jurisdicciones que recibirán al Papa.

Además de los efectivos encargados de la seguridad pontificia, la comitiva estará integrada por funcionarios de la Secretaría de Estado del Vaticano y responsables de protocolo, seguridad y liturgia.

Qué revisará la avanzada antes de la llegada

Una de las tareas centrales será recorrer e inspeccionar los espacios por los que deberá desplazarse León XIV entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los enviados revisarán instalaciones, accesos, recorridos, medidas de seguridad y las condiciones previstas para las diferentes actividades. También deberán coordinar con las autoridades argentinas cada uno de los movimientos del Pontífice y su comitiva.

La agenda incluye lugares con características muy distintas. Habrá actos institucionales en Casa Rosada y el Palacio Libertad, encuentros en la UCA y la Catedral Metropolitana, además de celebraciones multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La seguridad deberá adaptarse tanto a espacios cerrados con acceso restringido como a lugares abiertos donde se espera la presencia de cientos de miles de fieles.

Un esquema de seguridad por anillos

La custodia de León XIV combinará personal del Vaticano con fuerzas argentinas.

El esquema previsto establece diferentes niveles alrededor del Papa. En el círculo más cercano estarán sus propios custodios, pertenecientes a la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana.

A continuación intervendrán efectivos argentinos especializados y fuerzas federales, mientras que las policías de cada jurisdicción tendrán a su cargo los sectores más próximos al público y los perímetros externos.

Entre las fuerzas nacionales involucradas estarán Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de los organismos de inteligencia encargados de participar en la planificación preventiva.

La coordinación será particularmente importante durante los actos multitudinarios. En Córdoba, por ejemplo, se prepara un operativo con miles de efectivos para la misa que León XIV celebrará el martes 10 de noviembre.

Cuatro días de movimientos por el país

El Papa llegará a Argentina el domingo 8 y ese mismo día será recibido por el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Posteriormente mantendrá un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El lunes 9 concentrará gran parte de sus actividades en Buenos Aires, con una visita al Cottolengo Don Orione, una misa multitudinaria y encuentros con referentes del trabajo, empresarios, sindicatos y representantes religiosos.

El martes viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y mantendrá actividades con integrantes de la Iglesia. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 visitará un establecimiento penitenciario y luego celebrará una misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.

Para entonces, todos esos lugares ya habrán sido observados previamente por los especialistas enviados desde Roma. La llegada anticipada de la Guardia Suiza y la Gendarmería Vaticana marcará así la última revisión de un dispositivo que deberá acompañar a León XIV entre reuniones institucionales, traslados aéreos y concentraciones multitudinarias durante su paso por Argentina.