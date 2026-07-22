La guerra entre Estados Unidos e Irán continúa escalando y ya representa un fuerte impacto económico para Washington. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó ante el Senado que el conflicto demandó u$s37.500 millones, mientras la administración de Donald Trump solicitó al Congreso otros USD 87.600 millones para sostener las operaciones militares.

Del total solicitado, más de USD 67.000 millones estarán destinados directamente a financiar la guerra y otros gastos del Pentágono, en un contexto donde aumentan las críticas por la ausencia de una estrategia clara para poner fin al conflicto.

El Congreso exige explicaciones

Durante una audiencia en el Senado, legisladores republicanos y demócratas cuestionaron al Gobierno por la falta de definiciones sobre los objetivos militares y el tiempo que podría prolongarse la guerra.

El senador republicano John Kennedy reclamó mayor claridad y sostuvo que el Congreso necesita "respuestas contundentes" sobre el rumbo de las operaciones.

Por su parte, el demócrata Jon Ossoff criticó las declaraciones realizadas por Hegseth en las primeras semanas del conflicto, cuando aseguró que las fuerzas iraníes habían quedado prácticamente neutralizadas. El legislador le reprochó solicitar nuevos miles de millones de dólares sin ofrecer un panorama preciso sobre la evolución de la guerra.

Un conflicto que sigue creciendo

Mientras se desarrolla el debate político, el enfrentamiento mantiene un elevado costo humano y estratégico. Durante el último fin de semana murieron nuevos soldados estadounidenses, elevando a 18 el número de militares fallecidos desde el inicio de las operaciones. Además, cerca de 100 efectivos resultaron heridos.

La tensión también continúa afectando al mercado energético mundial. Irán mantiene prácticamente restringido el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio internacional de petróleo, mientras los rebeldes hutíes amenazan otras vías comerciales en el mar Rojo.

Consultado sobre el objetivo militar de la campaña, Hegseth evitó fijar plazos y sostuvo que la prioridad es impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

Crecen las críticas por el costo económico

Desde la oposición advirtieron que el creciente gasto militar podría agravar las dificultades económicas que enfrentan los estadounidenses.

La senadora demócrata Kirsten Gillibrand cuestionó que la administración Trump priorice una guerra sin un plan de salida mientras millones de ciudadanos enfrentan aumentos en alimentos, combustibles y servicios de salud.

Pese a las críticas, el oficialismo mantiene respaldo suficiente para avanzar con el pedido presupuestario. Sin embargo, el elevado costo económico, la falta de resultados definitivos y el riesgo de una guerra prolongada comienzan a convertirse en un desafío político para la Casa Blanca de cara a las próximas elecciones legislativas.