La hermana de CR7 acusó a un futbolista portugués de "ir para atrás"

El estreno de Portugal en el Mundial 2026 dejó un clima de tensión interna tras el empate 1-1 frente a RD Congo. Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, manifestó su descontento a través de Instagram ante su audiencia por el rendimiento del equipo. La cantante de 41 años cuestionó la falta de compromiso y el planteo táctico del seleccionado luso en su llegada a Norteamérica frente al sólido y vertiginoso planteo del rival.

En sus publicaciones, Aveiro se mostró molesta por la campaña de desprestigio contra el histórico goleador y expresó que “Mágicamente desaprendieron a recuperar balones, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta Copa, Muy extraña”. A pesar de su crítica inicial, intentó mostrar optimismo al finalizar su mensaje afirmando que “Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final”.

La controversia se extendió hacia otros integrantes del plantel, específicamente contra Bruno Fernandes. La hermana mayor del capitán dio un me gusta a un posteo que describía al volante como “Es otro jugador con la camiseta de la selección”. Dicha publicación profundizaba la crítica al sostener que “En un momento en el que la selección portuguesa necesita urgentemente un líder, él desaparece durante el partido y deja la responsabilidad y la carga en manos de los demás”.

Por su parte, Elma Aveiro también utilizó sus redes para volcar su indignación este 19 de junio, aunque centró su mirada en el desempeño arbitral. A pesar de los fallos, la mujer defendió la chapa de candidata del equipo y aseguró que “Creo en los malos comienzos y los buenos finales. Ustedes son los que están ahí. Hablar es fácil. Sobre todo cuando te roban así, no es fácil”.

El contexto de estas reacciones surge en medio de cuestionamientos hacia Cristiano Ronaldo por su actuación en el debut, donde falló dos oportunidades claras. Incluso figuras internacionales como Henry se sumaron al debate al señalar que “El equipo necesita marcar, no vos” en relación al rol del delantero. La selección ahora busca reponerse de este inicio mientras se discute la falta de ideas en el campo de juego.