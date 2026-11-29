Sofía Jujuy Jiménez y su hermana Pilar quedaron en el centro de la escena tras el anuncio del primer embarazo de la modelo. Pocas semanas después de contar la noticia y mostrar las reacciones de su familia y amigos, apareció un giro inesperado mientras se mantenía el misterio sobre el sexo del bebé.

En sus historias de Instagram, Sofía Jujuy Jiménez armaba encuestas para que sus seguidores votaran entre nena o varón. En un video habló del tema y se le escapó "nuestra bebé", por lo que luego aclaró: "No iba a decir nuestre bebé. Si decía nuestro iban a decir que era un varón".

La situación dio un giro durante una charla en el streaming Desenchufadas, cuando consultaron por el bebito o bebita que se viene de Sofi. Sin filtro, Pilar, su hermana menor y madrina, respondió: "Bebita. Es mujer", dejando en claro que tendrá una sobrina-ahijada.

Pilar también contó que los padres primerizos aún no definieron el nombre de su primera hija. En su paso por Almorzando con Juana, Sofía ya había dicho: "La verdad es que todavía no lo tengo definido, pero las opciones son Kaia y Calo", mientras la familia acompaña la dulce espera.