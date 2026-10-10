Un motociclista de 20 años murió tras protagonizar un choque con un automóvil en el que viajaba Sira Martínez, hija de Luis Enrique Martínez, actual entrenador del Paris Saint-Germain. El accidente ocurrió el jueves 8 de octubre, alrededor de las 20, en la carretera N-332, a la altura de Oliva, en la provincia española de Valencia.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios españoles, los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvar la vida del joven, que había fallecido como consecuencia del impacto. Los ocupantes del automóvil resultaron ilesos.

Las circunstancias del siniestro quedaron bajo investigación para establecer cómo se produjo la colisión entre ambos vehículos.

El conductor quedó imputado

El automóvil era conducido por un reconocido jinete británico que viajaba acompañado por Sira Martínez, quien también se dedica a la equitación.

Según informó Europa Press, el hombre quedó imputado por un presunto delito de homicidio imprudente. Las primeras informaciones de la investigación apuntan a que habría realizado una maniobra antirreglamentaria que provocó el choque, aunque las circunstancias deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Los controles realizados al conductor dieron negativo en alcohol y drogas, de acuerdo con fuentes de la investigación citadas por medios españoles.

La investigación busca establecer cómo ocurrió el accidente

El caso generó repercusión por la presencia de la hija de Luis Enrique en el vehículo involucrado. Sin embargo, las informaciones publicadas hasta el momento no la señalan como conductora ni como responsable del siniestro.

La investigación se concentra en reconstruir la secuencia del choque y determinar las eventuales responsabilidades del conductor. Mientras tanto, la muerte del motociclista, de apenas 20 años, es el eje de las actuaciones judiciales abiertas en España.