Maxi López y Daniela Christiansson atraviesan días de preocupación por la salud de Elle, su hija de tres años, quien presentó fiebre y vómitos durante las últimas horas. La modelo sueca compartió detalles de la situación a través de sus redes sociales y explicó que la pequeña podría tener gastroenteritis, aunque todavía no existe un diagnóstico médico confirmado.

La noticia se conoció luego de que Christiansson respondiera algunas consultas de sus seguidores en Instagram. Inicialmente, las preguntas estaban relacionadas con Kika, la mascota de la familia, pero la modelo aprovechó la oportunidad para contar que quien no se encontraba bien era su hija mayor.

"Hoy la que está malita es Elle", escribió Daniela junto a una fotografía en la que aparece descansando con la nena. Poco después, explicó cuáles eran los síntomas que habían despertado su preocupación: "Parece que tiene gastroenteritis porque estuvo vomitando y tiene fiebre".

La publicación en las redes sociales.

Ante esta situación, la pareja decidió mantener a la pequeña en su casa para que pudiera descansar mientras permanecen atentos a su evolución. Según la información difundida, por el momento no fue necesaria su internación.

El mensaje de Maxi López para su hija

Mientras Daniela compartía detalles del estado de salud de Elle, el exfutbolista también utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación y dedicarle unas palabras.

A través de una historia de Instagram, López publicó una fotografía en la que aparece abrazando a la nena y escribió: "Bebé de papá, ponete bien rápido".

Por su parte, Christiansson explicó que reorganizó su jornada para permanecer cerca de su hija y atender también a Lando, el menor de los dos hijos que tiene con el exdelantero.

"Ahora justo estoy haciendo dormir a Lando para su siestita, así que hoy toca día de mimos y cuidados en casa", señaló la modelo, quien además agradeció los mensajes que recibió de sus seguidores. "¡Gracias de corazón por preocuparse tanto por ella!", expresó en otra publicación.

La situación familiar se produce pocas semanas después de que Christiansson regresara a la Argentina junto a sus hijos, tras varios meses en Suiza. La modelo concretó su mudanza para instalarse nuevamente con López, después de un período en el que permanecieron separados por cuestiones laborales y familiares.

Por ahora, Elle continúa bajo el cuidado de sus padres en el domicilio familiar, mientras esperan que los síntomas desaparezcan y pueda recuperarse. Hasta el momento, no trascendieron nuevos detalles médicos ni se confirmó oficialmente la causa del cuadro.