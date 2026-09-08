La hija de Mirtha Legrand se burló de la grave internación de la diva

Un cuadro gripal derivó en bronquitis y motivó la internación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei para someterse a estudios de control. La decisión de trasladar a la conductora de 99 años a la institución tuvo un carácter preventivo para mantenerla bajo supervisión médica luego de que el cuadro respiratorio se agravara, tras haber guardado reposo inicial en su domicilio.

A través de una comunicación con Roxy Vázquez en TN, Marcela Tinayre buscó llevar tranquilidad sobre el estado de la diva. “Muchas gracias, pero no vale la pena. Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”, escribió la animadora en un mensaje que fue leído al aire en el canal de noticias para despejar la preocupación del público.

Horas antes, el sanatorio difundió un parte médico oficial donde precisó que la paciente pasó a una sala común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. En la misma nota, el centro médico incluyó una aclaración institucional: “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”. Se informó además que, de no mediar cambios, el próximo informe médico se conocerá el miércoles.

El cuadro de salud había impedido la presencia de la figura televisiva este sábado en La noche de Mirtha, emisión emitida por eltrece donde fue reemplazada por su nieta, Juana Viale, quien compartió mesa con Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

Al inicio del programa, Viale se refirió a la situación con un tono distendido: “Acá estoy, poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”. Luego añadió: “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”.

En abril de este año, la conductora ya había enfrentado un episodio severo de bronquitis que la alejó durante tres semanas de las grabaciones de su ciclo, oportunidad en la cual Viale también asumió la conducción. Actualmente, fuentes cercanas a la familia señalaron que Legrand se encuentra de buen ánimo y en sala común, mientras continúa la supervisión médica en la clínica.