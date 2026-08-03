El profundo dolor que dejó la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil volvió a reflejarse en las redes sociales. En las últimas horas, la hija de Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan fallecido en el accidente del helicóptero Bell 412, publicó una emotiva carta de despedida dedicada a su padre, en la que recordó el vínculo que los unía y agradeció las innumerables muestras de afecto recibidas durante los días posteriores al siniestro.

Desde su cuenta de Instagram, la joven expresó el vacío que dejó la pérdida y definió a su padre como "el mejor del mundo". En un extenso mensaje recordó que siempre habló de él con orgullo, destacando tanto su calidad humana como su compromiso profesional.

"Con vos se fue mi vida entera, gracias por absolutamente todo lo que hiciste por nosotros. Te elegiría como papá ahora y en 100 mil vidas más", escribió al inicio de la publicación.

En el texto también evocó los momentos cotidianos que compartían, como los partidos de River, los asados familiares de los domingos y los llamados de cumpleaños que nunca faltaban, incluso cuando el trabajo lo mantenía lejos de casa.

"Te fuiste como un héroe"

Uno de los pasajes más significativos del mensaje hace referencia al multitudinario homenaje que recibió el cortejo fúnebre en San Juan, cuando cientos de personas salieron a las calles para despedir a las víctimas entre aplausos y lágrimas.

"Ojalá hayas visto cómo la gente salía de sus casas para verte pasar y despedirte con lágrimas en los ojos. (...) Te fuiste como un héroe, te fuiste haciendo lo que más te gusta", expresó.

La joven también destacó la pasión con la que Castro ejercía su profesión y aseguró que el amor que sentía por su trabajo era incomparable.

Un mensaje para valorar a los seres queridos

Hacia el final de la publicación, compartió una reflexión dirigida a quienes siguen de cerca la tragedia.

"Disfruten cada momento con su familia, sus amigos, con las personas que les importan, porque de un día para otro se te puede derrumbar la vida sin pensarlo", escribió.

Además, prometió mantener vivos algunos de los gestos que identificaban a su padre: usar todos los días el rosario que él llevaba consigo y terminar de leer la Biblia, una tarea que, según contó, a él le faltaba muy poco para concluir.

La publicación concluye con un agradecimiento a todas las personas que acompañaron a la familia durante el velatorio y el último adiós.

"Gracias absolutamente a todos porque su cariño y reconocimiento llegó a nosotros de la forma más bonita. Gracias de todo corazón", expresó.