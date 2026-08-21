La hija de Sergio Denis habló contra la Justicia por la muerte de su papá

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán rechazó la demanda de indemnización presentada por la familia de Sergio Denis tras el accidente fatal que sufrió el cantante en el Teatro Mercedes Sosa de esa provincia. El polémico fallo judicial, firmado por las vocales María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta, determinó que la culpa de la caída fue del propio músico, al considerar que caminaba de espaldas sobre las tablas y omitió verificar el límite del escenario, encuadrándolo como una autopuesta en peligro. Debido a esto, los herederos deberán hacerse cargo de las costas del proceso legal.

El hecho que desencadenó esta disputa judicial ocurrió el 11 de marzo de 2019, cuando el cantautor se presentó en un evento gratuito organizado por ATSA por el Día Internacional de la Mujer. Durante el concierto, mientras interpretaba la canción "Te llamo para despedirme", Sergio Denis cayó en una fosa de tres metros de profundidad, lo que le provocó politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano grave.

Tras permanecer en coma durante un año en Buenos Aires, el artista falleció el 15 de mayo de 2020. Sus tres hijos, Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, iniciaron una demanda civil el 16 de febrero de 2022 reclamando 7,6 millones de pesos más intereses y 3,3 millones por lucro cesante, sumando luego otro expediente por 5,6 millones de pesos.

Tras conocerse la resolución del tribunal, Bárbara Hoffman compartió su indignación en las redes sociales. "Siento una necesidad muy grande de poner en palabras lo que siento", expresó. En su descargo, aclaró: "Como fue en muchas oportunidades se dicen muchas cosas y muchas difieren tanto de lo real que duele. Las causas iniciadas por la negligencia que cometió la directiva del teatro Mercedes Sosa en Tucumán fueron dos, una penal una civil".

La hija del cantante lamentó enterarse de la sentencia judicial a través de la prensa: "En ambos casos lamentablemente me enteré por los medios y no por los abogados del desenlace". También aclaró las intenciones de la familia: "Se habla de indemnizaciones y de un enojo de nuestra parte por este motivo cuando el motivo nunca fue tal. Para los que saben del tema ambas causas se iniciaron por lo que sucedió".

En ese sentido, reiteró: "Lejos de buscar una indemnización -porque vi muchos posteos y comentarios que hubiera preferido ni ver- la causa se inició por la negligencia que, repito, cometió el teatro Mercedes Sosa y la gente que estaba en su directiva". Sobre la repercusión pública, sostuvo: "No siento necesidad de explicar nada porque la gente que nos apoya y conoce sabe perfectamente de que estamos hechos y con eso me basta y me sobra. Son los que importan".

Bárbara Hoffman también fue muy crítica con el funcionamiento de la justicia en el país: "Siento la necesidad de decir que hoy me duele ser Argentina, me duele pensar en esta justicia que para tantos incluso es hasta mucho más inalcanzable que para nosotros".

Asimismo, señaló sospechas sobre el proceso: "Supimos desde el primer momento que entrábamos en agua sucia y no nos sorprende nada a esta altura de la justicia después de todo lo que nos tocó ver y vivir. Lo dije en todo momento y no me equivoqué". En esa línea, lanzó una grave denuncia: "La mano política impunemente cubrió todo desde el primer día. Creo fervientemente en Dios y Dios es justo".

A pesar del resultado adverso, valoró el camino recorrido por los familiares: "Me quedo con eso y con una lucha que llevamos incansablemente durante 7 años, le dejamos a nuestros hijos la mejor enseñanza que se puede dejar". Y continuó reflexionando: "Luchar es amar, es intentar de mil modos que las cosas avanzen, es tener una enorme convicción por lo que se quiere y en este caso por lo que estaba bien hacer. El desgaste fue enorme, la tristeza ni hablar pero me llevo lo bueno. Hicimos lo correcto y nosotros si podemos dormir en paz".

También dedicó palabras de gratitud a quienes acompañaron a su padre: "Gracias de corazón por todos los mensajes, el apoyo, el amor y la fuerza. Gracias por aquellas interminables cadenas de oración en todo el país, papá quiso quedarse un poco más gracias a todos ustedes también, así que gracias. Y, si esto terminó, nos quedan sus canciones y toda su obra".

El reclamo de justicia de la familia ya venía manifestándose públicamente. En marzo de 2023, la hija del músico había pedido celeridad en la investigación al asegurar: "Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos".

En sintonía con este reclamo, el abogado patrocinante Diego Colombo denunció oportunamente: "El fiscal tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado. Estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada".