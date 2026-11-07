La hija de Wanda Nara contó cómo Mauro Icardi la golpeaba salvajemente

Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan un nuevo episodio dramático que generó enorme preocupación en el ambiente del espectáculo y los medios comunicación. La famosa presentadora debió abandonar de urgencia la grabación de su programa de televisión tras recibir un llamado desgarrador que encendió todas las alarmas sobre la seguridad de los menores en la vivienda.

La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un hecho de gravedad institucional cuando la mediática decidió recurrir formalmente a las autoridades competentes. Wanda Nara acudió a una comisaría del partido de Tigre para asentar la correspondiente presentación judicial luego de tomar conocimiento de los acontecimientos ocurridos en la propiedad que ocupa el reconocido deportista en la zona de Nordelta.

Los detalles de la presentación formal salieron a la luz a través de las revelaciones del periodista Mauro Szeta durante la transmisión del ciclo televisivo conducido por Ángel de Brito. El especialista en temas judiciales confirmó que la carátula inicial de la actuación iniciada ante las fuerzas de seguridad responde al delito de lesiones y requiere peritajes inmediatos.

El conflicto principal se desencadenó a partir de una comunicación directa que la menor de 11 años logró entablar con su madre mediante un dispositivo electrónico. La niña logró enviar un texto de alerta desde una computadora del domicilio mientras se encontraba privada de la libertad de movimiento en una de las habitaciones de la residencia particular.

La niña escribió un desgarrador texto donde expresó la violencia sufrida al manifestar "Papá me pegó, tengo miedo". Ante esta crítica declaración registrada en el expediente judicial, se requirió de inmediato la intervención de un médico legista especializado con el objetivo primordial de constatar de manera oficial el alcance de las presuntas agresiones físicas infringidas.