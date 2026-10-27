La hija de Wanda Nara cumplió años y Mauro Icardi se olvidó de saludarla

Isabella Icardi cumplió 10 años y su madre Wanda Nara decidió homenajearla públicamente con una serie de imágenes llenas de ternura que repasaron distintos momentos de su infancia. En este festejo familiar tan especial donde también está involucrado Mauro Icardi, la conductora eligió publicar retratos desde el nacimiento en Milán hasta la actualidad. Sin embargo, la ausencia total del futbolista en las publicaciones y la falta de un mensaje público generaron revuelo inmediato en las redes sociales.

La primera postal que compartió la empresaria mostró a la nena recién nacida en la camilla del centro médico en Italia. Para acompañar esa emotiva foto, la mediática redactó palabras que reflejan el profundo amor de madre. "Hace 10 años, nacía en Milán Isabella, mi 5ta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho, tu mamá", expresó al recordar la llegada de la menor del clan.

El recorrido nostálgico continuó con imágenes del embarazo y una hermosa fotografía de los cinco hermanos reunidos en el hogar. Sobre esa etapa, la famosa escribió un mensaje dedicado a la unión de sus hijos. "Y ellos que te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida. Para ser tu lugar seguro, tus cómplices y tus guardianes. Para acompañarte, y cuidarte, en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida. Para siempre el mejor ejemplo para vos", manifestó.

Para cerrar su dedicatoria, la conductora remarcó el rol fundamental que ocupa la homenajeada en la vida cotidiana de todos. "Isi, sos nuestro todo. Llegaste para complementarnos y llenarnos de un amor todavía más grande. Siempre vas a ser nuestra pequeña, la más consentida, la más mimada y protegida. Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daríamos la vida por vos", concluyó, mientras sus seguidores aguardan una reacción del deportista tras sus recientes declaraciones sobre el tiempo perdido.