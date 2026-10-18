La pasión albiceleste se hace sentir este domingo 18 de octubre en el estadio COP Arena, Paraguay, donde la Selección Argentina senior masculina de hockey sobre patines se prepara para disputar la gran final de los World Skate Games 2026 frente a Francia. Con camisetas, banderas y mucho entusiasmo, los hinchas argentinos alientan al equipo dirigido por José Luis Páez en la previa de un encuentro decisivo, en el que buscará conquistar su séptimo título mundial.

En el marco de la cobertura especial de GRUPO HUARPE, con el enviado especial Maximiliano Maldonado desde Paraguay, la hinchada argentina se convierte en protagonista de la previa. Familias, amigos y simpatizantes acompañan a los jugadores con cánticos y muestras de apoyo, mientras crece la expectativa por el inicio del partido. El aliento refleja una vez más la pasión que despierta el hockey sobre patines, especialmente entre los sanjuaninos.