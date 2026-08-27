Una historia de amor entre dos deportistas estadounidenses se convirtió en un fenómeno en las redes sociales. Ellie Holzman, exjugadora de vóley, mide 1,91 metros, mientras que su pareja, Lucas Byrd, campeón de lucha libre de la NCAA, mide 1,68. Los 23 centímetros que los separan generaron comentarios y prejuicios, pero ellos llevan más de seis años juntos y recientemente anunciaron su compromiso.

La pareja se conoció en enero de 2020 en un bar cercano al campus de la Universidad de Illinois, poco antes de que la pandemia modificara por completo la vida universitaria. El vínculo continuó durante el aislamiento mediante videollamadas y conversaciones telefónicas, aunque durante cerca de dos años fueron amigos.

Holzman reconoció que inicialmente fue ella quien puso una barrera por la diferencia de altura. La exvoleibolista contó que pensaba que nunca podría salir con Byrd porque él era más bajo. Con el tiempo dejó atrás ese prejuicio y la amistad terminó convirtiéndose en una relación.

La escena que los hizo virales

La historia alcanzó una enorme repercusión en marzo de 2025. Byrd consiguió su primer título de la División I de la NCAA en la categoría de 60 kilos y, apenas terminó el combate, corrió hacia las tribunas para celebrar con su novia.

Las cámaras captaron el abrazo y las imágenes rápidamente recorrieron las redes sociales. “El amor no conoce límites, y definitivamente no conoce la altura”, expresó durante la transmisión el comentarista Mike Couzens.

La pareja también comenzó a compartir su relación en TikTok y descubrió que los videos donde se hacía evidente la diferencia de estatura eran los que mayor repercusión conseguían. Algunas publicaciones superaron los 20 millones de visualizaciones y una alcanzó más de 48 millones. Actualmente, su cuenta conjunta reúne más de 570.000 seguidores.

Sin embargo, la exposición también trajo comentarios sobre sus cuerpos y su relación. Holzman explicó que con el tiempo aprendió a ignorar las opiniones de desconocidos y ambos decidieron continuar mostrando su vida juntos.

Un compromiso y un falso casamiento

En junio de 2026, la pareja dio un nuevo paso y anunció su compromiso con una sesión de fotos realizada en el Lago Como, Italia. Las imágenes volvieron a viralizarse y dieron origen incluso a una versión falsa que aseguraba que ya se habían casado.

Esta semana, una publicación en X los felicitó por una supuesta boda. Holzman desmintió la información con humor y aclaró que todavía no pasaron por el altar.

Frente a las nuevas burlas y comentarios sobre su apariencia, la exjugadora fue contundente: aseguró que no estarían juntos si les importara lo que opina el resto y pidió que respeten su intimidad.

Tras más de seis años de relación, Holzman y Byrd continúan juntos y comprometidos, mientras su historia sigue recorriendo las redes como un ejemplo de una pareja que decidió dejar de lado los prejuicios sobre la diferencia de altura.