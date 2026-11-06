Dejó la fama por su fe: la inspiradora historia de Athenas.

Acompañada por una orquesta de 50 músicos y un coro de 150 jóvenes Athenas Vénica, le cantará al Papa León XIV en el acto que se realizará en el Monumento a los Españoles. Su camino, sin embargo, estuvo marcado por giros radicales, una infancia televisiva y una profunda elección de fe que la llevó a renunciar a los grandes escenarios tradicionales.

Nacida en el seno de una familia con fuertes raíces musicales en el norte de Santa Fe —donde su padre le enseñaba folclore y su madre la llevaba a encuentros de la Renovación Carismática—, Athenas experimentó su primer despertar espiritual a los cinco años, cuando comenzó a llorar de emoción al sentir el amor de Dios durante un rezo colectivo.

Poco después, su talento la catapultó a la pantalla chica al participar en el reality infantil Cantaniño y formar parte de la banda Ktrask. Tras años de intensas horas de ensayo y exposición pública, la llegada de la preadolescencia le hizo replantearse su rumbo y buscar una vida con mayor espacio personal.

El punto de inflexión y la gran renuncia

Durante su paso por la comedia musical, recibió una propuesta para participar en una obra de gran visibilidad profesional. Al notar que los valores del espectáculo chocaban con su forma de vivir la fe, decidió rechazarla tras una charla reveladora con su madre. Aunque lloró por la incertidumbre, aquella renuncia abrió las puertas a su verdadera vocación: utilizar la música como un medio de oración y evangelización.

De la mano del productor Jonathan Narváez, comenzó a grabar temas que rápidamente se viralizaron en YouTube, superando barreras impuestas a la música católica profesional. Así llegaron las convocatorias internacionales para las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro y Panamá.

Amor, familia y consagración internacional

En ese mismo ámbito musical conoció a su esposo, el pianista y compositor Tobías, con quien conformó un proyecto artístico independiente y familiar. En 2020 se radicaron en Estados Unidos, donde nació su hijo Elías y obtuvieron una nominación al Latin Grammy por el álbum Alpha y Omega.

Hoy, enfocada en "desaparecer" en el escenario para transformarse en un canal de conexión espiritual —habiendo musicalizado más de 100 salmos y rosarios—, Athenas consolida su misión de vida. Lejos de la búsqueda de la fama, sus canciones continúan acompañando tanto momentos de alegría como situaciones de profundo dolor y enfermedad en todo el mundo, preparándose ahora para dejar su huella ante el Sumo Pontífice en su propio país.