La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo dejó una histórica remontada dentro de la cancha, sino también una particular historia fuera del estadio. Un hincha argentino contó cómo logró ingresar al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta sin tener entrada y con una estrategia que rápidamente se volvió viral.

El hombre explicó que, antes del partido, sintió que tenía que estar presente en una noche histórica y decidió intentar ingresar pese a no contar con un ticket.

"Sentía que tenía que entrar", relató.

La estrategia para pasar los controles

Según contó, al llegar al estadio comenzó a observar el movimiento de los accesos y el funcionamiento de los molinetes para encontrar una forma de superar los controles.

"Me desesperé y empecé a decir: ‘Tato pensá, pensá’. Veía a la gente, el accionar, los molinetes, pedían ticket".

Fue entonces cuando ideó una maniobra inesperada: pedirle ayuda a una familia que ingresaba al estadio con un bebé.

"Le digo al flaco, convenciéndolo: ‘Por el amor de Dios, préstame al bebé’. Me presta al bebé en el primer molinete y después ya no me lo quería prestar, pero eran tres molinetes".

El hincha contó que también utilizó una imagen de una entrada en su teléfono para intentar pasar los controles.

"Mostraba una foto de un ticket, pero no era dinámico, no giraba, siempre te miran a ver si giran".

Para completar la actuación, cambió algunos detalles de su apariencia.

"Como yo estaba con el bebé, me puse lentes de leer, me saqué el piluso, era un señor. Mostraba con el bebé a upa y claro, se relajan".

El último desafío

Después de superar varios controles, llegó al último molinete, donde tuvo que improvisar nuevamente.

"Entonces ‘Go, go, go’, y en el último, que es el que no abre, iban dos ingleses y bueno, me les chupé con el trencito de Alcides".

Finalmente logró ingresar y pudo vivir desde adentro la victoria argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, que depositó al equipo de Lionel Scaloni en una nueva final mundialista.

"La reventa era imposible"

Más allá del tono gracioso de la anécdota, el hincha explicó que tomó esa decisión debido al elevado costo de las entradas en el mercado de reventa.

Según relató, los valores eran demasiado altos y resultaban imposibles de afrontar.

De todos modos, aseguró que para la final frente a España tomará otro camino: comprará su entrada de manera formal para acompañar a la Selección argentina en el partido decisivo del Mundial 2026.