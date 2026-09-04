La historia de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers

El espacio de streaming Había que decirlo, transmitido por Prende, se convirtió en el escenario de una revelación vinculada al entretenimiento internacional. Durante la emisión del ciclo, Caro Ibarra y Gastón Dalmau descubrieron que ambos formaron parte del mismo proceso de selección para integrarse a la franquicia infantil Power Rangers, cuya producción planeaba rodarse en Australia.

La conversación inició con el relato de la expresentadora de Zapping Zone en Disney Channel Latinoamérica. La actriz detalló que realizó la prueba en idioma inglés y que la búsqueda estaba orientada a encontrar una intérprete de origen latinoamericano. En ese marco, explicó que llegó a quedar entre tres finalistas y que incluso firmó "un precontrato" que establecía su radicación en el país oceánico en caso de ser elegida.

Al rememorar las exigencias de la audición, la conductora mencionó las pruebas físicas del proceso. “Te hacían como pelear y todo”, afirmó. Sin embargo, la oportunidad se cerró cuando la producción optó por una artista local. “Yo dije: ‘¿Por qué me hicieron ilusionar?’”, expresó al recordar el desenlace de la convocatoria.

La narración tomó un giro imprevisto cuando el exintegrante de Teen Angels y Casi Ángeles, quien se desempeña como conductor del programa, interrumpió la exposición para dar a conocer que también había participado de esa misma búsqueda laboral. “Bueno, pará, ese casting lo hice yo”, manifestó el actor, generando asombro entre los presentes al constatar que ambos habían atravesado la misma instancia sin saberlo.

El intercambio continuó con reflexiones sobre la peculiaridad de la propuesta dentro de sus trayectorias profesionales. Dalmau abordó la anécdota con humor al evaluar la experiencia. “Muy bizarro igual”, sostuvo al calificar la prueba en la que evaluaron a ambos.

La vigencia de Power Rangers en la memoria colectiva explica el impacto de la revelación. La saga comenzó su expansión global en 1993 con Mighty Morphin Power Rangers, adaptación estadounidense del formato japonés. A lo largo de las décadas, la propiedad consolidó un modelo narrativo basado en héroes de colores, artes marciales, transformaciones y batallas contra villanos, convirtiéndose en un fenómeno de la cultura pop con derivaciones en cine, videojuegos y juguetes.

La coincidencia entre Ibarra y Dalmau dejó al descubierto un episodio poco conocido dentro de la televisión juvenil local, donde dos de sus rostros más representativos rozaron la posibilidad de sumarse a una de las producciones más extendidas del mercado global.