La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá un duelo especial fuera de la cancha. Además del choque entre dos de las mejores selecciones del planeta, el partido enfrentará a Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, dos entrenadores unidos por una amistad que nació mucho antes de llegar a la élite del fútbol internacional.

El vínculo entre ambos comenzó en 2017, cuando Scaloni cursó la licencia UEFA Pro, la máxima titulación para entrenadores que otorga el organismo europeo. El curso era organizado por la Real Federación Española de Fútbol y uno de sus profesores era, precisamente, Luis de la Fuente, quien en ese momento dirigía a la selección Sub-19 de España.

El ahora entrenador argentino fue alumno de De la Fuente en la materia técnica y compartió esa formación con otros exfutbolistas de renombre, entre ellos Fernando Redondo. Según trascendió, Scaloni terminó el programa como uno de los cinco mejores estudiantes de la promoción, gracias a su dedicación y compromiso.

Un vínculo que trascendió las aulas

Con el paso de los años, la relación entre ambos se fortaleció. De la Fuente recordó en varias oportunidades que Scaloni era un alumno "muy aplicado", con "mucho interés y actitud" por aprender.

"Contaba con el toque de alguien que quería crecer", expresó el entrenador español, quien además aseguró sentir "orgullo" por haber sido su profesor y definió al DT argentino como "un amigo".

Poco tiempo después, ambos iniciaron caminos muy similares al frente de sus respectivas selecciones.

Tras la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, la AFA apostó por Scaloni para encabezar un proceso que inicialmente iba a durar apenas seis partidos. Sin embargo, el respaldo del plantel y de César Luis Menotti permitió que continuara al frente del equipo.

El resultado fue una de las etapas más exitosas en la historia de la Selección argentina, con la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Del otro lado, De la Fuente asumió como entrenador principal de España en diciembre de 2022, tras la eliminación frente a Marruecos y la salida de Luis Enrique. Aunque su designación despertó algunas dudas por su escasa experiencia en clubes, rápidamente consolidó un equipo competitivo que terminó conquistando la Eurocopa 2024.

Una Finalissima que nunca se jugó

El éxito de ambos seleccionados alimentó la expectativa de un enfrentamiento en la Finalissima entre los campeones de América y Europa. Sin embargo, ese partido nunca pudo disputarse debido a dificultades para acordar una sede neutral, luego de que la organización original prevista se viera alterada por el conflicto en Medio Oriente.

A pesar de ello, los elogios entre ambos entrenadores nunca dejaron de aparecer.

Durante el Mundial, De la Fuente aseguró:

"Yo siempre digo que comparto todos sus planteamientos, soy admirador de él en lo futbolístico y es una gran persona".

Scaloni respondió con el mismo afecto en una conferencia de prensa.

"Es un gran tipo y me acuerdo de que nos dio una mano enorme. Tuvimos una charla tras Qatar y hablamos cosas que creo que le han servido".

Un mensaje antes del partido más importante

La amistad quedará en pausa por 90 minutos. Antes de la final, el entrenador argentino dejó una frase que resume el respeto mutuo que existe entre ambos.

"El domingo vamos a intentar ganarles, pero respeto máximo. Si perdemos, lo voy a llamar e intentaré darle una mano. Si ganamos, no hasta unos días después".

Este domingo, el destino pondrá frente a frente a maestro y alumno, dos entrenadores que construyeron carreras con recorridos similares y que ahora buscarán escribir una nueva página en la historia del fútbol, aunque solo uno podrá levantar la Copa del Mundo.