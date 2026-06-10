La figura de Lionel Messi trasciende fronteras, idiomas y generaciones. Su impacto mundial es tan grande que, incluso lejos de Argentina, continúa despertando admiración y reconocimiento. Uno de los homenajes más curiosos surgió en Estados Unidos, donde una calle fue bautizada temporalmente como "Leo Messi Way" gracias a la iniciativa de una argentina que vive en ese país desde hace tres décadas.

La particular intervención urbana se encuentra en Berkeley Heights, una localidad del estado de Nueva Jersey. Allí, frente a un café administrado por argentinos, una esquina luce un cartel especial con el nombre del capitán de la Selección argentina y actual figura del Inter Miami.

Detrás de la iniciativa se encuentra Carolina Zokalski, una bailarina argentina que llegó a Estados Unidos en 1995 como integrante del reconocido espectáculo Forever Tango. Lo que comenzó como una experiencia artística terminó convirtiéndose en un proyecto de vida permanente.

Con el paso de los años, Zokalski se estableció en Nueva Jersey y, junto a su esposo, abrió Patria Station Café, un espacio que con el tiempo se transformó en un punto de encuentro para argentinos, latinos y vecinos de la comunidad local. Fue allí donde nació la idea de rendir homenaje al mejor futbolista del planeta.

“Fue casi un milagro. La idea surgió charlando con unos amigos y a mí me pareció fantástica entonces la llevé a la municipalidad, hablé con distintas personas y, gracias a Dios, finalmente fue aprobada unos meses después”, contó la argentina en declaraciones a CNN.

La propuesta encontró una respuesta positiva entre las autoridades locales. La alcaldesa de Berkeley Heights, Angie Devanney, respaldó la iniciativa al considerar que representaba una oportunidad para destacar el impacto global de Messi y recibir a visitantes de distintas partes del mundo atraídos por el fenómeno futbolístico.

Para Zokalski, el homenaje va mucho más allá de los logros deportivos del rosarino. Según explicó, Messi representa valores con los que millones de personas se sienten identificadas. “Messi nos representa no solamente como argentinos. Creo que mucha gente se identifica con él porque también es un latino viviendo en otro país. Compartimos valores como la familia, el esfuerzo y ese amor por nuestras raíces, aun estando lejos de casa”, expresó.

La historia tiene además un componente muy personal. El café que administra junto a su esposo nació después de la pandemia, en una etapa en la que ambos decidieron reinventarse tras años dedicados al baile profesional. "No entendíamos de negocios porque éramos bailarines. Pero yo tenía el deseo de crear comunidad, de construir algo cultural que fuera mucho más que un negocio”, recordó.

Cinco años después, el lugar se consolidó como un espacio de encuentro para la comunidad latina y especialmente para los argentinos que residen en la región. Allí se vivieron algunos de los momentos más emotivos relacionados con la Selección argentina, entre ellos los festejos por la conquista mundialista.

La conexión con Messi incluso tuvo un capítulo inesperado. Según relató Zokalski, durante una estadía del futbolista en la zona pudo hacerle llegar uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina. “Estaban hospedados en Short Hills, a unos diez minutos del restaurante, y tuve la oportunidad de regalarle una milanesa napolitana para su cumpleaños. Es su plato favorito y para nosotros fue un honor”, contó.

Mientras el Mundial 2026 concentra la atención del planeta y Messi vuelve a ser uno de los grandes protagonistas, en una pequeña esquina de Nueva Jersey existe un rincón que refleja la dimensión de su legado. Allí, una calle lleva su nombre y recuerda que la admiración por el capitán argentino puede encontrarse en cualquier parte del mundo.