La Selección Argentina enfrentará a España por la final del Mundial para defender el título de campeón y que la famosa Copa del Mundo se quede en el país. No solo será un gran objetivo conseguir el bicampeonato, que solo Italia en el 34′ y Brasil en el 62′ pudieron conseguir, la albiceleste quiere volver a levantar un trofeo tan deseado por todos los futbolistas del mundo.

Maradona dijo una vez, que solo muy pocos pueden conocer cuánto pesa esta copa en la mano. Con un dorado imponente y un estilo único, es considerado por muchos el galardón más estético en la historia del deporte. Su existencia se remonta a la Copa del Mundo de 1974, que es la versión moderna que reemplazó a la original presentada en Uruguay en 1930.

La Selección Argentina buscará el Bicampeonato y alcanzar a Italia y Brasil.

Antiguamente, a los campeones (que fueron ocho) la FIFA entregaba el trofeo Jules Rimet, el cual le debía el nombre al impulsor del torneo. El diseño representaba a Niké, la diosa griega de la victoria, con las alas desplegadas y que sostenía una copa octogonal sobre su cabeza.

Actualmente, el ente rector del fútbol hace entrega de una copa de 36 centímetros de alto y que está fundida en un oro de 18 quilates. El diseño muestra a dos figuras humanas que sostienen “de manera triunfal” el mundo, una “captura a la perfección del espíritu unificador y global del fútbol”, explican desde la FIFA.

La historia de una idea dorada

El actual trofeo surgió de la visión del escultor Silvio Gazzaniga, quien transformó un concurso internacional convocado por la FIFA en una de las piezas más reconocibles del deporte mundial.

La federación internacional, tras entregar definitivamente el trofeo Jules Rimet a Brasil (la estatuilla original) luego de su tercera conquista en 1970, planteó la necesidad de un nuevo símbolo que trascendiera generaciones.

Silvio Gazzaniga presentó un modelo tridimensional completo del trofeo, una propuesta que se impuso entre más de 50 proyectos de 25 países (silviogazzaniga.com)

De acuerdo con ABC News, más de 50 proyectos de escultores de 25 países compitieron por el diseño, pero solo el italiano presentó un modelo tridimensional completo, lo que permitió al jurado apreciar la fuerza de su propuesta.

El resultado fue una obra de 36,8 centímetros de altura y 6.175 gramos de peso, fundida en oro de 18 quilates y asentada sobre una base de dos bandas de malaquita verde.

Silvio Gazzaniga creó el actual trofeo de la Copa del Mundo tras ganar un concurso internacional convocado por la FIFA (silviogazzaniga.com)

Según detalla la página oficial de Gazzaniga, el diseño representa a dos figuras humanas que, mediante un movimiento helicoidal ascendente, elevan una esfera que simboliza la Tierra y, a la vez, un balón de fútbol. Gazzaniga explicó en declaraciones recogidas en su sitio web: “El trofeo representa a dos jugadores que alzan los brazos en señal de triunfo. Encierra dinamismo, fuerza, velocidad, deportividad, esfuerzo emocional y la euforia de encontrarse en la cima del mundo”. Además, el material rugoso entre las figuras simboliza el vigor y la energía del fútbol.

Silvio Gazzaniga explicó que el trofeo del Mundial representa a dos jugadores que alzan los brazos en señal de triunfo (silviogazzaniga.com)

El artista buscó plasmar tres emociones deportivas en una sola forma: la lucha del atleta, el júbilo del hincha y el instante de la victoria. Estas ideas se reflejan en detalles como el cuerpo robusto de los atletas y la esfera dorada, que se sitúa por encima de todo, como expresión de la gloria alcanzada. La base, formada por dos anillos de malaquita verde, representa los terrenos de juego y marca la diferencia respecto a la copa Jules Rimet, que tenía una base de lapislázuli.

La FIFA, a partir del Mundial de Alemania 2006, restringió aún más el acceso a este símbolo: el trofeo original solo se entrega durante la ceremonia de premiación y regresa después a la sede de la organización en Suiza. El equipo campeón recibe una réplica bañada en oro para conservarla. Solo un grupo selecto, que incluye a jefes de Estado, funcionarios de la federación y campeones mundiales, puede tocar la copa auténtica, según detalló la propia FIFA.

El trofeo de la Copa del Mundo debutó en el Mundial de 1974 y reemplazó al trofeo Jules Rimet, que Brasil recibió en propiedad definitiva en 1970 (REUTERS/Hannah Mckay)

Desde su primera aparición en la final de 1974, el trofeo ha sido levantado por Alemania (74′ 90′ y 14′), Argentina (78′, 86′ y 22′), Italia (82′ y 06′), Brasil (94′ y 02′), Francia (98′ y 18′) y España (10′). La base lleva grabados los nombres de los campeones en sus respectivos idiomas. Según la familia del escultor, citada por ABC News, el ente rector prevé mantener el trofeo en uso hasta al menos 2038, cuando se complete el espacio para inscribir los nombres de los campeones.

Los robos del trofeo Jules Rimet

Fue la máxima distinción del fútbol mundial desde la creación del Mundial en 1930 hasta 1970. Diseñado por el escultor francés Abel Lafleur. Fabricado en plata de ley bañada en oro y montado sobre una base de lapislázuli, el trofeo fue nombrado en honor al por entonces presidente de la federación y principal impulsor del certamen internacional, documenta la FIFA.

El trofeo Jules Rimet sufrió robos en 1966 en Inglaterra y en 1983 en Brasil, y la FIFA sostiene que la pieza desaparecida fue fundida (Stephen Chung / Alamy Live News)

El trofeo fue testigo de momentos decisivos en la historia del fútbol: durante la Segunda Guerra Mundial fue ocultado por Ottorino Barassi, dirigente italiano, para evitar que cayera en manos nazis. Sin embargo, el galardón también protagonizó episodios de robo que marcaron su legado: dos robos históricos.

Jules Rimet. El trofeo Jules Rimet, antecesor de la Copa del Mundo, representaba a Niké y fue la máxima distinción del fútbol mundial entre 1930 y 1970 (Grosby)

El primero ocurrió en 1966, durante una exhibición previa al Mundial celebrado en Inglaterra. El trofeo fue sustraído de la vitrina donde se encontraba expuesto, lo que generó una intensa búsqueda nacional. La situación se resolvió cuando un perro llamado Pickles lo encontró envuelto en papel de periódico bajo un arbusto en el sur de Londres, restaurando la tranquilidad antes del inicio del torneo, según reseña el ente rector.

El segundo caso tuvo consecuencias definitivas. En 1983, años después de que Brasil recibiera el trofeo como propiedad permanente tras su tercer título mundial, la copa desapareció de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol en Río de Janeiro. Las investigaciones nunca lograron recuperarla y las autoridades consideran que fue fundida tras el robo, de acuerdo con reportes de la FIFA.

